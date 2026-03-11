Barracas Central le gana a Independiente Rivadavia 2 a 0 en el Gargantini

Barracas Central vence a Independiente Rivadavia en el Estadio Bautista Gargantini , en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 . Aun tras dos igualdades al hilo, el equipo dirigido por Alfredo Berti sigue en lo más alto de su zona y va por más. Campaña histórica.

Con un gol del Toro Morales a los 33 minutos, tras tiro libre desde la derecha y tras un rebote de media vuelta el delantero puso el 1 a 0. Luego, Jhonatan Candia extendió la ventaja para el Guapo, a los 44 minutos de la primera etapa.

En el primer tiempo con Fernández y Villa la Lepra dominó claramente el duelo y generó las situaciones más claras, pero le faltó profundidad al líder del campeonato y en algunas otras Marcelo Miño le ahogó las pocas posibilidades a los Azules.

Si bien controló en juego nunca llegó con profundidad y fue muy bien anticipado por Capraro, Tobio o Demartini. Le costó a la Lepra romper el bloque defensivo visitante y lo obligó al juego aéreo, donde también controló el Guapo.

image Independiente Rivadavia vs Barracas Central Ramiro Gómez

Barracas sorprende a la Lepra

El Guapo se agazapó y la Lepra entró en su juego trabado y de mucha fricción. Solo se había defendido hasta a los 30' el equipo de Insua, que tras un tiro libre con Morales encontró el gol.

La cara de Berti y de asombro de todos, porque el desgaste lo había hecho el equipo mendocino.

Diez minutos más tarde tras un contragolpe, Candia marcó un golazo y puso el 2 a 0, sobre el cierre de la primera etapa.

Un baldazo de agua fría en La Catedral.

En el complemento Berti buscó algunas variantes e hizo ingresar a Atencio por Villalba, quien se fue amonestado. Cambió en lo táctico y buscó un jugó más contundente, pero Barracas lo esperó al igual que en el inicio.

Villa estuve lejos de sus mejores noches y Fernández no lograba desequlibrar. Con algunos pelotazos cruzados intentó sorprender, algo que no pudo.

Algunos remates desde afuera del área fueron el último recurso del líder, pero siempre encontraron bien parado a Miño o el balón se fue lejos del arco.

image Independiente Rivadavia vs Barracas Central Ramiro Gómez

Cómo llega Barracas Central al partido con Independiente Rivadavia

No hay respiro ni estabilidad en Olavarría y Luna. Dos puntos fugados en La Paternal tras la igualdad agónica de Argentinos dejaron a los del Gallego Insúa sin premio a un nuevo golazo de su hijo y un repliegue que exigió y frustró al Bicho. Alejado de la zona de playoffs, el cuadro barraqueño necesita volver a la senda de la victoria si quiere ilusionarse con repetir o mejorar lo conseguido la campaña pasada.

Las Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Barracas Central: Marcelo Miño, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini;Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales.DT: Rubén Insúa.

Goles: 33' Morales (B), 43' Candia (B).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Bautista Gargantini

