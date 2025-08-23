Automovilismo: Un piloto argentino para el team de Red Bull

Es Mattia Colnaghi que hará sus primeros giros en la escuela junior del Toro, donde salieron varias figuras del automovilismo como Vettel, Albon y Verstappen

Mattia Colnaghi, tiene 17 años y pinta para ser un piloto de automovilismo de jerarquía, es por esto que acaba de ser incorporado a la Escuela Junior de Red Bull, un programa para desarrollo de pilotos, el mismo de donde salieron Sebastian Vettel, Max Verstappen, Alexander Albon y Pierre Gasly, entre otros. Junto a él también se unirá la piloto suiza ChiaraBättig de 15 años, que dará el salto del Kart a la F4 en 2026.

Nacido en Monza, el 26 de julio de 2008, su padre es italiano y su madre argentina, de hecho su familia vive en la Patagonia. Colnaghi que tiene doble nacionalidad y corre con licencia italiana fue campeón de la F4 Española en 2024. Actualmente lidera el campeonato Eruocup-3 con MP Motorsport, el mismo donde corrió Franco Colapinto la última carrera de F2 en 2023 y las primeras de 2024 antes de ser convocado por Williams F1.

De la Eurocup-3 a la F3 La próxima temporada Red Bull lo colocará en un asiento de F3 de la FIA, también en MP Motorsport. El equipo holandés corre desde 1995 en varias categorías: F2, F3, F1 Academy (categoría femenina), Fórmula 4 Española y Eurocup-3 entre otras). Allí corrieron pilotos como Roberto Merhi (Marussia F1), Nicholas Latifi, Liam Lawson (actual piloto de Racing Bulls), Felipe Drugovich (actual reserva de Aston Martin), Franco Colapinto (actual piloto de Alpine F1) y Patricio O'Ward y Christian Lundgaard, que corren en Indy Car.

Como parte del Programa de Red Bull, Mattia Colnaghi recibirá formación, trabajará en Simulador y podrá realizar prácticas en coches de F1 de otras temporada para sumar kilometraje. Su actuación en F3 también le permitirá sumar puntos para obtener la Superlicencia (única que habilita a pilotar en F1) luego haber completado al menos 300 km de rodaje en coches de F1 y obtener 40 puntos en campeonatos de Fórmulas anteriores (F3 y F2).

Red Bull, un equipo con 8 campeonatos de pilotos, 7 de Constructores y un actual Campeón Mundial de F1 (Max Verstappen) podría llevarlo a la máxima categoría en poco tiempo dependiendo de su rendimiento. Colnaghi sabe que la competencia será dura, y más en Red Bull, un equipo que no da segundas oportunidades.