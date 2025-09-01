Al cabo del primer tiempo, Godoy Cruz le gana a Platense en Vicente López

Platense y Godoy Cruz se enfrentan en el estadio Ciudad de Vicente López por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, con presentes bien distintos y urgencias más declaradas del lado mendocino. El Tomba debe sumar para escapar a la tabla del descenso.

El arranque del encuentro no tuvo emociones. La lucha se dio en la zona media, sin grandes situaciones. Sin embargo, el Indio Fernández aprovechó un resbalón de un defensor rival y le rompió el arco al Calamar, para desatar el festejo mendocino y comenzar a pensar en positivo, tras una racha de cinco derrotas consecutivas (todas en el ciclo de Walter Ribonetto).

El gol activó el juego. El local comenzó a buscar las espaldas de los laterales bodegueros con lanzamientos cruzados, mientras que el Tomba apostó a jugar por el sector defendido por Lozano. Y de una acción que comenzó sobre la izquierda, llegó un centro que Martínez Dupuy no consiguió empujar a la red.

GOLAZO DEL TOMBA Gambeta y zapatazo del Indio Fernández para el 1-0 de Godoy Cruz ante Platense Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/sgyTui5SA5

El trámite del encuentro sufrió entre el vértigo y las imprecisiones, propias de un campo de juego que se vio perjudicado por la lluvia de las últimas horas. Platense mejoró levemente tras el cachetazo que significó el 1-0 en favor de los mendocinos. Sin embargo, fue más profundo el Bodeguero. Desábato descolgó del ángulo un remate de Mendoza desde el vértice del área grande y las chances más claras se daban en el arco local.

El duelo se corría constantemente de un lado al otro del campo. Por momentos avanzaba el local, por momentos sorprendía Godoy Cruz con la velocidad de Andino y la potencia de Auzmendi y Martínez Dupuy. Sin embargo, la joya mendocina se fue de boca con el árbitro principal y vio la roja. Una acción que condicionaba al Expreso en un contexto que hasta ese momento le favorecía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962650099474989111&partner=&hide_thread=false GODOY CRUZ SE QUEDÓ CON 10 Santino Andino se enojó con Lamolina por no cobrarle un foul y el árbitro lo terminó expulsando



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/B3Tvr3sFV2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 1, 2025

Godoy Cruz no se achicó. Incluso consiguió otra chance para aumentar, aunque Auzmendí definió apenas ancho ante el achique del "1" calamar. Por apenas centímetros no llegó el segundo visitante. Después de esta acción, Ribonetto decidió sacar al goleador y rearmar la mitad del campo con el ingreso de Altamira. Así, el Tomba prácticamente no pasó sobresaltos durante los primeros 45 minutos. El último campeón del fútbol argentino fue una sombra de aquel equipo de la dupla Orsi- Gómez.

Godoy Cruz Andino se pasó de rosca tras una acción en campo rival y fue expulsado por "exceso verbal". Gentileza

Godoy Cruz y una larga sequía

El presente del Tomba es preocupante. A las cinco derrotas consecutivas que arrastra, se suma su eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Atlético Mineiro, y una tabla anual que lo tiene a tan solo dos unidades del descenso. La salida de Esteban Solari, quien dejó el cargo por común acuerdo tras los malos resultados, no modificó el rumbo: con Walter Ribonetto al mando, el equipo todavía no conoce la victoria en cuatro encuentros disputados. La necesidad de un cambio de rumbo es urgente, y el duelo ante Platense aparece como una oportunidad clave para torcer la historia.

GODOY CRUZ VS. VÉLEZ Por la 6ta. fecha de la zona B del Torneo Clausura, Godoy Cruz recibe a Vélez en el estadio Feliciano Gambarte. RAMIRO GÓMEZ/ LOS ANDES

En cambio, el panorama en Vicente López es algo más alentador. Tras un flojo inicio de torneo, el triunfo sobre San Lorenzo le permitió al equipo del Kily González cortar una larga racha sin festejos y sumar aire. El partido que debía disputar ante Independiente en la fecha pasada fue suspendido por la clausura del estadio Libertadores de América, por lo que llegará al duelo con el Tomba con más descanso y una semana completa de trabajo. El objetivo inmediato es meterse en zona de clasificación a los playoffs y encontrar regularidad en el funcionamiento.

Así forman Platense y Godoy Cruz

Para este compromiso, Platense salió con: Andrés Desábato; Raúl Lozano, Edgar Elizalde, Oscar Salomón, Juan Saborido; Franco Zapiola, Guido Mainero, Franco Baldassarra, Marcos Portillo; Augusto Lotti y Mauro Luna. El equipo sigue en proceso de adaptación al nuevo estilo que propone el Kily González, y confía en el envión anímico que dejó el último triunfo.

En tanto, Godoy Cruz forma con: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Santino Andino; Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi. Ribonetto mantuvo la base, aunque con algunos retoques buscando equilibrio en el mediocampo y mayor profundidad en ataque.

Walter Ribonetto Ribonetto y sus dirigidos buscarán sumar su primer triunfo en el Gambarte y el torneo. @ClubGodoyCruz

El partido será transmitido en vivo por la señal oficial de la Liga Profesional y podrá seguirse también minuto a minuto a través de plataformas digitales. Para el Calamar, es una chance ideal para reafirmar su levantada; para Godoy Cruz, una final anticipada en medio de un presente que no admite más tropiezos.