"50 vueltas arrastrándome": el lamento de Franco Colapinto tras finaliza último en México

Franco Colapinto terminó el Gran Premio de México en la 16° posición, lo que significó el último puesto tras los abandonos de Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams). El argentino tuvo un incidente al comienzo con Lance Stroll, que culminó en un trompo del Alpine en la segunda curva.
El número 43 se recuperó rápidamente y pudo continuar en carrera, aunque este traspié, sumado a sus neumáticos duros, le impidieron optar por una pelea por mejorar en puestos.
Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de México
Tras la finalización de la competencia, el pilarense habló con los medios y comenzó: “Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip”. Lo cierto es que el argentino se lamentó por la poca adherencia de sus neumáticos duros en la primera parte de la carrera.
“Se hizo muy largo. Como equipo no tuvimos ritmo y nos costó mucho, así que... a laburar para la próxima”, siguió Colapinto manifestando profunda resignación.
Este lamento no es para menos, ya que el A525 sigue sin dar respuestas y el equipo volvió a quedar en el fondo de la parrilla en otra carrera y se hunde en el Campeonato de Constructores, donde figura último con 20 puntos (todos conseguidos por Gasly).
Por último, Colapinto se mostró expectante por lo que viene en el Gran Circo, ya que la categoría se trasladará a Brasil para vivir el Gran Premio en Sudamérica, más precisamente en el Circuito de Interlagos. “Lo bueno es que peor que esto no podemos ir. Ojalá nos vaya bien para darle a la gente un buen resultado. Brasil es el Gran Premio de casa, van a ir muchos argentinos. Tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos”, cerró Colapinto.