"50 vueltas arrastrándome": el lamento de Franco Colapinto tras finaliza último en México

El piloto argentino de Alpine realizó un contundente descargo sobre una carrera donde no pudo superar el fondo de la parrilla.

Franco Colapinto terminó el Gran Premio de México en la 16° posición, lo que significó el último puesto tras los abandonos de Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams). El argentino tuvo un incidente al comienzo con Lance Stroll, que culminó en un trompo del Alpine en la segunda curva.

El número 43 se recuperó rápidamente y pudo continuar en carrera, aunque este traspié, sumado a sus neumáticos duros, le impidieron optar por una pelea por mejorar en puestos.

ASÍ FUE EL TROMPO DE FRANCO COLAPINTO EN LA LARGADA

Tras la finalización de la competencia, el pilarense habló con los medios y comenzó: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip". Lo cierto es que el argentino se lamentó por la poca adherencia de sus neumáticos duros en la primera parte de la carrera.

“Se hizo muy largo. Como equipo no tuvimos ritmo y nos costó mucho, así que... a laburar para la próxima”, siguió Colapinto manifestando profunda resignación.

Franco Colapinto: "Lo bueno es que peor no se puede ir". Este lamento no es para menos, ya que el A525 sigue sin dar respuestas y el equipo volvió a quedar en el fondo de la parrilla en otra carrera y se hunde en el Campeonato de Constructores, donde figura último con 20 puntos (todos conseguidos por Gasly).