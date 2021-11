Damián Kirzner: “Para los medios, la cuestión es cambiar o morir”

En “La metamorfosis”, aquel célebre relato de Franz Kafka, el viajante de comercio Gregorio Samsa despierta un día convertido, de pronto, en un enorme insecto. No ha habido ninguna señal de advertencia para esa transformación: fue, literalmente, de un día para el otro.

Claudio Gutierrez / Los Andes

Muchos medios de comunicación del mundo de hoy han vivido, seguramente, una mañana similar a la de Samsa. Un día sus lectores buscaban sus noticias en el papel, y al otro lo miraban en una pantalla. Un día sus espectadores esperaban un informe convencional, y al otro demandaban una historia más parecida a una película.

Por toda esa comparación, el foro Mediamorfosis lleva en su propio nombre una declaración de principios. Se trata de reflexionar sobre el cambio constante de los medios (los mass media) y escuchar el testimonio de aquellos que han motorizado este cambio en diversos lugares del planeta.

Creado por el productor Damián Kirzner, Mediamorfosis comenzó en Buenos Aires y este jueves será la primera vez que otra provincia, Mendoza, ejerza de anfitriona, gracias a la gestión del cluster mendocino Film Andes, que produce aquí el evento.

Antes de su realización, Damián Kirzner explicó por qué es tan importante hoy en día abrir los ojos ante los cambios que nos rodean.

Claudio Gutierrez / Los Andes

-Este encuentro permite mirar las novedades que rodean a los medios, que están en constante cambio y para algunos, esa transformación llegó de golpe.

-Para algunos medios la transformación fue inesperada, sí. Pero otros la veían venir y se dejaron estar. Estaban cómodos y su modelo de negocios tenían éxitos, pero comenzaron a ver que el agua de la transformación crecía y primero les llegaba a los pies, después a la rodilla, y hasta que no les llegó al cuello no cambiaron. Algunos que nos dedicamos a esto tenemos más predisposición al cambio, pero no todos la tuvieron o la tienen.

Lo que pasa ahora es que ese cambio es evidente para la comunidad toda, no sólo para los medios. Le pasa a tu mamá, que usa WhatsApp y se sorprende. O a tus hijos, a los que tenés que obligarlos a apagar el celular y desconectarse.

-¿Qué características tendrá esta edición de Mediamorfosis en Mendoza?

-Va a haber dos salas en el Intercontinental. Una, dedicada a master clases a las que vienen expertos de primer orden: Adam Siegel, que ha trabajado en videojuegos y nos va a hablar cómo se arma un guion para un videojuego.

También Cristóbal Novaitía, que se especializa en mediciones de audiencias emocionales y estudia qué pasa con las audiencias, para que las empresas o los creadores de contenidos sepan qué le pasa al espectador. Yo voy a hablar de mi experiencia en desarrollar La Nación + y de cómo hoy, para los medios, es "cambiar o morir".

Y, entre otros, estará Naomi Roth, que es especialista en realidad virtual, y hace foco en cómo la realidad virtual puede ayudar en la realidad real, y también reflexionará sobre los límites éticos, entre muchos otros. En la otra sala se va a realizar por primera vez Mediamorfosis Health, que tratará casos de cómo la medicina y la tecnología se potencian y se ayudan.

-Hablabas de límites, y es evidente que algunas posibilidades tecnológicas plantea dilemas. Pienso en la realidad virtual ¿Cuál es la discusión al respecto?

-A los límites los vamos descubriendo. Por ejemplo, si hablamos de realidad virtual, hay usuarios que tienen recuerdos de esas experiencias, y se pueden incorporar recuerdos de cosas que uno no ha vivido en verdad, como en aquella película (El origen). Eso puede hacerse para bien o para mal y abre un debate ético que antes no existía.

Claudio Gutierrez / Los Andes

-Los medios de hoy se han vuelto a plantear ese debate por otras razones.

-Exacto. La discusión actual, por ejemplo, referida a las fake news (noticias falsas), y allí resalta el rol del periodismo: necesitamos a las empresas periodísticas de confianza para que nos ayuden a analizar y a entender esto.

-Además de la reflexión ética, ¿qué tarea no pueden esquivar los medios, los comunicadores, los autores o los realizadores de hoy?

-Capacitarse y capacitar a las nuevas generaciones. Entender, conectar, conocer, capacitarse es lo que debe abordar hoy, por ejemplo, un director. Si soy un contador de historias tengo que conocer no sólo las plataformas que ya manejo, sino las nuevas. Por eso es muy interesante que el clúster Film Andes haga esto, y apunte a traer a personas que están en el primer nivel mundial.

-En todo este escenario de cambios, ¿qué se avizora para los diarios impresos?

-El papel va a ser un lujo. Es algo valioso por una cuestión ecológica y también porque va a tener que valer la pena esa experiencia, y el papel va a tener que prepararse para darnos algo especial. La primicia no va a venir tal vez en papel, pero no va a desaparecer. Quienes tenemos cierta edad, el hábito de lectura en papel persiste. Y somos un público con poder adquisitivo cuya vida se alarga.

El periódico tal vez, aunque no siempre, empiece a perder el valor de lo diario, pero sí lo tendrá semanal o bisemanal, con buenas fotografías, con información de gran calidad.

Algunos oradores

Damián Kirzner (Argentina): creador y director del evento.

Cristóbal Dañobeitía (Chile): se dedica al análisis de audiencia con tecnología sensorial.

Naomi Roth (Francia): periodista especializada en Antropología y realidad virtual (VR).

Álvaro Triana (Colombia): más de 30 años de experiencia en consultoría de estrategia, organización, gobierno corporativo y entrenamiento gerencial.

Nick Fortugno (Estados Unidos): diseñador de juegos.

Chris Moran (Inglaterra): editor de The Guardian para proyectos estratégicos.

Evento

Mediamorfosis

Se realizará el jueves, desde las 9 de la mañana, en el Hotel Intercontinental (Guaymallén). Informes y entradas: http://www.mediamorfosis.net/me/