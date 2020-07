Zaira Nara salió con los “tapones de punta” contra Natalie Weber por haber criticado a su familia

Polémica y amante de la exposición mediática, Wada Nara utiliza las redes sociales para mostrar su lujosa vida en distintas partes del mundo, sus costumbres, su ropa y sus autos, entre otras cosas.

Si bien poco le importa lo que los haters opinen de ella, muchas personas cercanas a la rubia salen a defenderla en algunas oportunidades puntuales.

Ese fue el caso de Zaira Nara quien no se quedó callada a la hora de salir a hablar en nombre de su hermana frente a críticas.

En un vivo de Instagram, la esposa de Mauro Zárate junto a Facu Verón lanzaron polémicas frases de la rubia: “Tendría que hacer un curso de Photoshop. Así, cuando se afina la pierna, no le queda el cuádriceps como en la pantorrilla. Parece que se le hubiera derretido un pedazo de madera”, se les escuchó decir.

Luego Weber comentó: “Y debería decirle a las esposas de los futbolistas del mismo equipo de Icardi que no la filmen. Porque cuando la filman es el triple de lo que muestra ella misma en sus redes. Que está mal igual, ¿por qué se achica? ¿Porque no se acepta como es y quiere vender una imagen de lo que no es? Eso está mal. Hay un mensaje erróneo ahí”, dijo divertida.

Ante estas declaraciones, Zaira no pudo contener su enojo y, a través de su cuenta de Twitter lanzó: “¿A las que se operan también critica?”.