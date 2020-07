“Yo me elevo”, Alex Caniggia y su obsesión por violar la cuarentena

Nuevamente el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul fue noticia durante la cuarentena por un video que el mediático compartió en su cuenta de Instagram.

Cuando mucha gente está pasando por un complicado momento económico por sus negocios cerrados o la imposibilidad de volver a sus trabajos, el joven se compró un costosísimo auto y presumió de su adquisición en una calle desierta.

Muy distinto a su hermana melliza Charlotte, Alex ya fue detenido en marzo cuando violó la cuarentena junto a su novia y fueron detenidos en un peaje en Buenos Aires.

El la filmación del mediático en su nuevo Mustang de 95 mil dólares, se ve a alguien que filma y se hace pasar por un “trapito”: “¡Salí de acá sucio! ¿Te gusta mi Mustang nuevo? Me lo compré hoy, en cuarentena”, dice Caniggia mirando a cámara.

Luego agregó: “En esta cuarentena yo me elevo. Nada me para, yo me muevo. Tuve ganas de un Mustang nuevo y para los barats yo promuevo, que mamen de a uno mis huevos”, finalizó.