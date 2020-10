Yanina Latorre y su angustia por no poder estar con Diego mientras se recupera de Covid-19

Yanina Latorre se preocupó cuando su hija Lola se contagió de coronavirus y quedó aislada en su propia casa. El resto de la familia también se aisló y ahora, con el paso de los días, Diego Latorre resultó positivo tras realizarse un hisopado. El ex futbolista contrajo una leve neumonía y por eso está internado, situación que a Yanina la tiene angustiada. El deseo de ella es tenerlo de vuelta en su hogar, sano; y todo eso lo cuenta en sus historias de Instagram. “Le di un beso en la mano porque no sé cuándo lo voy a volver a ver”, reveló.

Redes Sociales

Luego compartió la evolución de su marido y volvió a mostrarse preocupada, por no poder estar acompañándolo en este momento duro: “Me levanté a las 6, pasé una noche de mierda. Me dormí, me quedé frita, se ve que el agotamiento mental y pensar todo el día te trabaja la cabeza. La madrugada fue larga. Hoy le voy a poner onda. Salió el sol, pero está fresco. Me entretengo limpiando, para mí limpiar es como terapia”.

“Diego está bien, está estable. Le duele mucho la cabeza, el cuerpo. Es como lo que cuentan, lo de los dolores, y la pasa mal. Está saturando bien su oxígeno, lograron bajarle la fiebre. Él tiene una neumonía bilateral... Está saturando bien su oxígeno, lograron bajarle la fiebre”, reveló en la story y sumó: “Ayer le mandé mate, su computadora, su Ipad para que pueda ver series y hacer un curso de inglés. Le ofrecí mandarle comida y me dijo que la comida es rica en el Sanatorio. Dice Diego que son muy cariñosos aunque no le ve la cara a la gente”.

En la grabación, Yanina no ocultó sus sentimientos y lanzó: “Mi resumen es que yo soy re fuerte, yo me las banco. Tuve momentos de mi vida, y soy tremenda, pero esto, esta espera es letal. Estoy aislada y no puedo hacer nada. A cada rato le pregunto cómo está, le escribo a los médicos, no de pesada, porque no lo puedo ver. No sé si está bien o mal. Lo que me angustia es la soledad de la enfermedad”.

Y como muchos influencers y gente de medios, antes de finalizar el mensaje, le pidió a sus seguidores que se cuiden: “Le puede pasar a cualquiera. Últimamente le está pasando a gente que yo conozco. Lo que si veo de los que yo conozco es que son más hombres que mujeres, influye mucho el sobrepeso. Cuidensé. Los familiares lo que tenemos que hacer es aguantar, cuidar. Esto a mi me mató, ya se dieron cuenta. No se me están pasando las horas, estoy muy caída”.