Yanina Latorre se sinceró a los gritos frente a las cámaras de “Hashtag en vivo”: “Sí, soy cornuda”

Hace algunos años, Yanina Latorre terminó dentro de un triángulo amoroso impensado cuando salió a la luz el engaño de su marido, Diego Latorre, con Natacha Jaitt. Con 23 años de casados en el momento, el mundo del show quedó en vilo esperando cuál sería la decisión final de la pareja. Muchos se sorprendieron cuando el matrimonio continuó e incluso se fortaleció.

Fue en el inicio de “Hashtag en vivo”, el nuevo show de streaming que Latorre protagoniza junto a jóvenes influyentes en las redes, que la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” finalmente dijo la verdad y todos los sentimientos encontrados que hace tres años le provocó la situación.

Bajo la idea de ofrecer “una experiencia para entretener a nuestros millones y fieles seguidores”, este grupo de influencers y destacados del medio propone una nueva modalidad para continuar el drama de forma streaming. Yanina es acompañada por su hija Lola Latorre, Santiago Maratea, Martin Cirio (más conocido como La Faraona), Lizardo Ponce y Lucas Spadafora.

Comentario va, comentario viene, pero el tema que acaparó todo el programa fue la fuerte declaración de la famosa periodista sobre el engaño público de su marido en 2017.

“Llega un día en el que te enteras de que sos cornuda. si, te miras al espejo y decís: ‘Si, soy cornuda'”, dijo sin filtro mientras tenía a su hija Lola al lado, que no sabía donde meterse y solo atinaba a decir avergonzada “No, no…”.

Y entonces Yanina arremetió con todo y dijo: “Soy cornuda, me metieron los cuernos. ¿Y sabes que? No es tan grave. Me lo fume. Me metieron los cuernos y perdone. ¿Y sabes que?". Y en ese momento levanto los brazos en forma de victoria y a todo pulmón gritó: Ese día, solo ese día… ¡Me di cuenta de que no soy una conch… seca!”

Sin saber dónde meterse, Lola dijo por lo bajo: “Esto me da vergüenza ajena”, por lo que su mamá dio por terminado el asunto y el programa siguió sin una nueva mención de la infidelidad.

Es dicho popular: “De Los cuernos y la muerte nadie se salva”. Hoy podríamos agregar, que del trending topic por redes tampoco, porque por más de que Lola solo quería que esas declaraciones frente al espejo quedarán olvidadas, lo cierto es que el público se enganchó con todo a eso, y el nombre de Yanina Latorre no paro de resonar como tendencia por Twitter.