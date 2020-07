Yanina Latorre se defendió ante las críticas por “sacar del closet” a Jelinek

Yanina Latorre es una de las mujeres del medio que con solo emitir palabra, genera un escándalo. Y así sucedió con su anuncio sobre la sexualidad de Karina Jelinek. La rubia contó que la morocha salió del closet y se encargó de desmentirlo pero las críticas para la panelista llovieron por todas las redes.

Y como ahora es Trending Topic en Twitter, la angelita levantó su voz y defendió de quienes hablan en su contra. Yanina se desentendió de haber invadido la privacidad de Jelinek y su representante Flor Parise al decir que “deja de ser privado cuando lo publicás. Cdo haces vivos. Cdo salís. Cdo te mostras. Así como contamos miles de romances”.

“No gastes tu tiempo. Ellos son los imbéciles. No entiendo cual es el problema de estar en pareja con alguien. No? ATRASAN INÚTILES”, le respondió a una usuaria de la red social del pajarito azul que aclaraba que en 2020 ya no hacía falta aclarar si salía con un hombre o una mujer.

“Linda, es todo prensa. Arranca el ‘Cantando'”, insistió la integrante de “Los ángeles de la mañana”.