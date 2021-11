Yanina Latorre reveló las razones por las cuales Zaira Nara estaría tan furiosa con Jakob von Plessen

Este lunes, Yanina Latorre dio a conocer nuevos detalles del día en que Mauro Icardi y la China Suárez se encontraron a solas en en el hotel Le Royal Monceau Raffles Paris, el mismo fin de semana que Wanda y Zaira Nara viajaron a Milán junto a sus hijos.

“Hay un polista argentino que vive en París, que sería el que lo ayuda y cubre a Mauro en esta situación. Se llama Facundo Llorente. El pobre Jakob no es el culpable de esto, quedó en el medio. Cuando ese fin de semana Zaira y Wanda se van a Milán, Mauro juega en el PSG y Jakob va a la cancha a verlo”, contó la panelista de LAM.

“La habitación la reservó Mauro, no sé si la pagó o no. Esa noche, cuando terminó el partido, Mauro se habría apersonado en el hotel acompañado por Jakob. Como la casa de Wanda en París tiene cámaras, Jakob se asustó y dijo ‘yo no puedo volver solo porque Wanda va a ver las cámaras con Zaira’. Entonces, el tipo durmió en el auto de Icardi toda la noche”, relató Yanina, para sorpresa de todos.

Además, según aclaró la “angelita”, esto mismo se lo habría confesado Mauro a Wanda cuando ella lo acorraló después de haber recibido los mails anónimos con todos los detalles del encuentro con la China Suárez.

China Suárez y Mauro Icardi.

¿Qué pasó durante la noche de hotel entre Mauro Icardi y la China Suárez?

Parece que no hubo una velada apasionada entre el futbolista y la actriz, sino “solo besos”, dado que el marido de Wanda estaba “volando de fiebre”.

“La semana pasada (la última de octubre) llegó al entrenamiento haciéndose el canchero y diciendo ‘¿tanto lío por un chat?, no pasó nada’. Hoy (el viernes pasado), los compañeros lo bombardearon a preguntas por lo del hotel, hasta que confesó que estuvo con ella. Y ahí contó lo del cuñado”, fue la información que recibió Yanina Latorre por parte de un petisero.

Este hombre le contó a la panelista que Mauro Icardi y la China Suárez “solo se besaron porque él tenía fiebre”. “El gil volaba de fiebre y no podía (intimar), pero como ella ya estaba en el hotel fue y la vio”, fueron las palabras exactas de la fuente. De hecho, Latorre recordó que Mauro le confesó a Wanda: “Fui al hotel para no plantarla”. ¡Una cosa de locos!