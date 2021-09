Yanina Latorre recordó la charla que tuvo con Silvia D’Auro y confesó el insólito motivo por el que Jorge Rial no le dirige la palabra

Este martes, Jorge Rial y Romina Pereiro vivieron una de las situaciones más increíbles de experimentar: el incendio de su casa. La pareja se volcó a las redes sociales para contar qué sucedió en su hogar y destacaron que todos están bien y que su cocina quedó “inutilizada”. Al tratar el tema en el programa “Los Ángeles de la Mañana”, Yanina Latorre giró por completo la conversación y realizó una inesperada revelación.

“En el departamento de Belgrano Jorge llegó a vivir con Silvia D’Auro. Fue el último departamento, era de Silvia y se lo quedó él. Ella estaba enajenada porque sus toallas y sus sábanas las usaba la Niña Loli y ella estaba indignada. No soy amiga de ella, nunca más hablé”, dijo la angelita y Ángel de Brito manifestó: “Sí, si Rial te odiaba porque eras amiga de Silvia D’Auro”.

Me invitaron a una comida en Punta del Este, a un evento a beneficio de una ONG y en la mesa me tocó con Silvia D´Auro”, comenzó explicando Latorre. Asimismo, aclaró que la ruptura entre ellos era reciente y que Silvia le contó algunos detalles de la pelea: “Él estaba recién separado... ¡los mensajes que me mandó! Desde ese dia, me odia”.

En ese contexto, la panelista aclaró: “La realidad es que a ella la vi 2 o 3 veces en toda mi vida, jamás fui la amiga pero al margen, él se separa pero la gente puede seguir hablando o siendo amiga de Silvia”, agregó.

“Pero ¿qué? ¿Jorge se separa y la gente tiene que dejar de hablarle? Vos te separaste macho, es un problema tuyo. Pero a partir de ahí empezó la guerra”, observaron el resto de los integrantes del show matutino, apuntando contra la actitud del exconductor de Intrusos.

El shockeante incendio

Jorge Rial vive con su esposa y las hijas de ellas, las niñas que en el momento del siniestro no estaban en la casa. Afortunadamente el fuego no avanzó en la totalidad de la propiedad de la pareja ni provocó víctimas humanas. Aunque a raíz de este peligroso siniestro el espacio que fue afectado por las llamas, la cocina, quedó totalmente inutilizada.

“Ayer a la noche sufrimos un incendio en nuestra casa. Por suerte, estamos todos bien. Se circunscribió a la cocina que, obviamente, quedó inutilizada. El resto de la casa está perfecta, salvo por los efectos del humo. Tanto Romi como yo estamos en perfectas condiciones”, comentó en sus rede sociales el periodista, que tiempo después agradeció a los bomberos por su rápido accionar: “Agradecimiento eterno a los bomberos del cuarteles V de Belgrano. No solo llegaron rápido, sino que en todo momento estuvieron pendientes de nosotros. Nuestros héroes de carne y hueso. También, gracias a la policía de la Ciudad y el SAME que estuvieron hasta el último minuto”.