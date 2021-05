Yanina Latorre provocó a Adrián Pallares en vivo sobre el “miedo” a hablar de Jorge Rial

Las chispas volaron en Polino Auténtico cuando Yanina Latorre y Adrián Pallares se encontraron frente a frente. Fue la angelita quien empezó la contienda por Twitter, cuando chicaneó al panelista diciendo que en Intrusos no hablaban de Jorge Rial y su vacunación en Miami porque se los habían prohibido. Pero el conductor se le enfrentó y todo terminó en un tenso cruce.

“Quiero decirte algo respecto a una publicación que vi el otro día en Twitter. Nosotros no hablamos de la vacunación de Rial porque nosotros no quisimos hablar no porque el canal nos lo haya prohibido”, le dijo en vivo Pallares.

“Bueno, yo tengo otra información y la voy a sostener”, contestó picante Latorre. Pero sin bajar defensa, el conductor del ex programa de Rial le dijo: “Si seguís el programa, vas a ver que no hablamos de vacunaciones. Créeme lo que te digo”.

Fue entonces cuando ella le tiró artillería pesada, provocándolo incluso:“Bueno, vos no hablas pero hay una bajada de no hacer el tema. Tengo muchos amigos en América aunque odie a América y… ¿Qué opinas de la vacunación de Rial después de todo lo que dijo de mí y deNacho (Viale)? ¿Podes hablar de un compañero de canal o le tenés miedo?”.

La repuesta de Adrián Pallares y su defensa a Jorge Rial

“No le tengo miedo a Jorge, me parece que cada uno puede hacer lo que quiera”, respondió el periodista ante el constante ataque de la mujer de Diego Latorre. “Y si, fácil es criticar a Tinelli pero con Rial todos se callan”, dijo ella para cerrar... solo ese tema.

Porque inmediatamente apuntó contra el fatídico rating que maneja el nuevo programa de Jorge Rial, TV Nostra: “¿Y qué pensas del 0,5 de TV Nostra? Eso es un fracaso, de eso si que no se vuelve”.

Evadiendo, Pallares apuntó: “Bueno, entonces yo te pregunto que pensás del 3,2 de Mariana Fabbiani”.

Pero la angelita salió mejor a flote que Adrián con su repuesta: “Que le está costando un montón porque creo que es muy difícil ganarle a Flor (Peña). Igual, yo hablo de todos. En la vacunación te metiste solo vos por eso te empecé a chicanear”. Picante el cruce entre los panelistas.