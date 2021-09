Yanina Latorre faltó a LAM y dio una justificación escatológica: “Dormí abrazada al inodoro”

En la emisión de Los ángeles de la mañana de este miércoles Yanina Latorre no estuvo presente en el estudio junto a Ángel De Brito y el resto de las “angelitas”. Y si bien Fátima Flórez, quien la imita a la perfección, tomó su lugar, antes de que termine el programa la rubia salió al aire y dio una escatológica justificación de su ausencia.

“¿Somatizaste y quedaste liquidada? ¿Qué te pasó?”, le preguntó el conductor, en referencia a las imágenes del último cumpleaños de Amalia Granata en las que aparece y que se viralizaron en las últimas horas.

“No quiero entrar en detalles, pero tengo gastroenteritis aguda... Aguda quiere decir de todo. De arriba, de abajo. Todo”, reveló la esposa de Diego Latorre. Y dio una imagen gráfica de como pasó la noche: “Estoy un poco cansada pero acá estoy, pachucha. Dormí abrazada al inodoro”.

Por otro lado, señaló que no sabe qué fue lo que desencadenó su malestar, pero que no estaba en condiciones de salir de su hogar. “No sé qué comí, pero dicen que nunca es por lo último que comiste… Ayer a la tarde me empecé a sentir mal, flojita, medio con baja presión. No sé qué… y entre a descomponerme. Llamé al médico y la noche fue tremenda. Estuve toda la noche en el baño”, concluyó.