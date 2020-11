Yanina Latorre explicó su ausencia en Los Ángeles de la Mañana

Este lunes Yanina Latorre no estuvo en Los Ángeles de la Mañana y generó preocupación en sus seguidores. Cabe destacar que el jueves pasado la mediática protagonizó un fuerte cruce con Graciela Alfano.

“Hoy les quiero informar que no trabajo porque me tocó ´rotation´. Vieron que desde hace una semana, desde el lunes pasado, empezamos a rotar todas las angelitas porque tenemos angelitas invitadas”, dijo en un video compartido en sus historias de Instagram.

“Esta semana viene la señora Ana Rosenfeld, una señora con todas las letras”, dijo Latorre en relación a la abogada que esta semana será la panelista invitada.

“Así que hoy me tocó rotation. ¿Se puede ser más feliz? Rotation en un feriado, me siento parte del mundo. Porque como una trabaja todos los feriados, hoy no trabajo y es feriado. Estoy como la gente normal en la casa”, dijo desde la piscina de su casa.