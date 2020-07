Yanina Latorre criticó a Ivana Nadal luego de que anunció que se va del país: “Me dan ganas de matarla”

Convertida en vocera de la autoayuda y el amor propio durante la cuarentena, Ivana Nadal comenzó a compartir mensajes en su cuenta de Instagram que dieron un mensaje positivo, pero con el tiempo y por los comentarios de algunos usuarios, fueron ofensivos para muchos.

Un posteo en especial que hablaba de “soltar el dolor” ante la muerte de algún familiar o alguien cercano abrió la polémica y las críticas contra la ex panelista de “Bendita” (El Nueve) que no supo cómo manejar la situación.

Tras las fuertes críticas por el posteo, la morocha anunció que tenía pensado dejar el país, luego de ser acusada de banalizar n tema tan serio y doloroso.

“No entiendo este medio la verdad ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, con maltrato y violencia. Los abrazo en su proceso, pero gracias a Dios yo me voy de este país a fin de año”, dijo Nadal en su cuenta de Instagram.

Como no podía ser de otra forma, el plantel de “LAM” (El Trece) trató el tema de Ivana y Yanina Latorre fue la primera en opinar: “Ella está haciendo unos tiktoks graves, graves, diciéndole a la gente cómo salir de los dolores y haciendo una frivolidad de la gente que perdió un hijo”, empezó diciendo la esposa de Diego Latorre.

Luego agregó: “Paremos un poco la moto. Cuando no tuviste hijos, sé un poco responsable y no digas tantas pavadas. Y menos en un TikTok. Una chica como Ivana Nadal que no tiene idea de la vida esté diciendo que hay que soltar el dolor de la pérdida de un hijo, a mí me dan ganas de matarla. Eso sí es para matarla y que los haters le digan de todo. Y si se quiere ir del país... Me da ganas de matarla que alguien banalice tanto un dolor así”, comentó molesta Yanina.

Sin hacer caso a los comentarios de las otras “angelitas” que quisieron poner paños fríos la rubia siguió: “Mostrando el hombrito te dice de soltar. Está loca. Es un videito de tik tok, lo hace para tener seguidores en cuarentena. Ni que fuera Osho o Pilar Sordo. No se dedica a nada de eso. No tiene nada que hacer, está aburrida, se pone en bata, muestra el hombro y habla de algo tan grave. Señora, cállese la boca. Ella se creyó que era elevada y estaba dando un buen mensaje, pero la bardeó todo el mundo, entre ellos yo”, disparó sin filtro.

“Me pareció una barbaridad lo que hizo. Por respeto a la gente que sufre. De verdad lo digo. ¿Sabés lo grave que es que te pase una cosa así? El mensajito se empieza a viralizar y le llega a todos. Lo loco es que no se quiso ir del país cuando la madre estaba procesada por estafadora y le escribías y te puteaba”, cerró Latorre.