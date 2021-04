Yanina Latorre contó una insólita escena de celos que le hizo su marido y lo trató de “psicópata”

Este miércoles, Yanina Latorre decidió hablar sobre su relación con su esposo, Diego Latorre, y contó algunas escenas que vivieron en el pasado en las que dio a entender que el ex futbolista es muy celoso y machista. Además, a modo de broma, lo trató de “psicópata”.

Durante el programa “ LAM ”, las angelitas analizaban el escándalo de Barby Silenzi y El Polaco, quienes se habrían separado porque el cantante encontró en el teléfono celular de la bailarina mensajes de texto de su exnovio y padre de su hija mayor, Francisco Delgado, quien supuestamente quería mandarle fotos. Sin embargo, esta tarde se confirmó su reconciliación.

“Por ahí eran fotos para Elenita, ¿todo hay que pensar mal? Los machistas como El Polaco hacen esto. Él puede ir a la fiesta de Fede Bal con el agua calentita y no volver”, señaló la rubia.

“¿A vos te paso esto alguna vez?”, le preguntó Ángel de Brito a su compañera, que rápidamente respondió con una represalia hacia Diego Latorre: “Yo tengo a uno en casa”.

“Ellos te cagan, él no es tanto como El Polaco, pobrecito. Pero yo estoy segura de que si Diego me encuentra un mensaje con, no sé, el camarógrafo, que me dice ‘estás linda’, y yo le dijo ‘gracias’, viene a mi casa la policía, Inteligencia y yo estoy inmolada en el Obelisco”, sostuvo la mediática.

La anécdota con su marido en Nueva York

“Diego pensaba que tenías una amante y cada vez que salías de LAM llamaba para preguntar dónde estabas. Así de controlador”, le dijo el conductor de El Trece a la panelista, que procedió a relatar lo que le sucedió con su marido en unas vacaciones en los Estados Unidos.

“Yo cuando era joven estábamos en New York, y hay una cosa buena con Diego que es cuando viajamos, porque lo amo y es como que me reencuentro con él. Es pasional”, comenzó a relatar la panelista, aunque reparó con un palito hacia su marido: “Igual él como buen psicópata está contento porque me tiene toda para él”.

“Hubo un problema que uno se enfermó y era la final de un partido que a él no le tocaba y lo llamaron para que vaya a Alemania. Yo me quedaba sola y él, pecaminoso, pensó ‘esta atorranta agarra la noche’. Le avisaron eso a las dos de la tarde y a las ocho salía el avión. De repente dejó de hablarme”, reveló Yanina.

“‘¿Estás contenta, no?’, me decía. Y hacía dos horas que me había enterado. Ponele que tenga un amante, ¡en dos horas no llega a New York! Le hice el bolso y no me despidió, no me hablaba y en el lobby del hotel miraba para todos lados para ver si aparecía el tipo”, relató la angelita.

Para cerrar su anécdota, la esposa del comentarista de ESPN dijo qué es lo que hace en la actualidad si este le hace una escena de celos. “Lo insulto y lo bloqueo”, sentenció en LAM, pero para colmo de Gambeta, su pareja luego visitó Lo de Mariana (El Trece) y reveló que cree que este le revisa su teléfono celular.

“Duermo con el celular abajo de la almohada”, indicó la invitada del programa de Mariana Fabbiani.