Yanina Latorre al fin pudo develar un robo que sufrió hace 30 años

Puede que ya perdimos la cuenta de la cantidad de escándalos que tienen a Yanina Latorre involucrada, pero desde antes que se hiciese famosa por su matrimonio y tuviera un perfil público por su rol de panelista, ella ya tenía “enemigos”. Una muestra de esto fue el robo que la rubia descubrió en las últimas horas, pero que tuvo lugar hace más de 30 años, según Exitoina.

“Me mandan esto, pero el que lo tuiteó me tiene bloqueada”, anunció la integrante de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) en Twitter, mostrando la captura de un peculiar posteo que la tiene a ella como protagonista en una imagen de sus años como estudiante.

Un usuario de la red social del pajarito llamado Santiago escribió: “Mi viejo iba a la facultad con Yanina The Tower y le escondió la credencial para joderla porque era medio rompebolas, y al final nunca se la devolvió”.

La foto muestra efectivamente el carnet de la Universidad de Belgrano de la hoy contadora pública, quien por aquel entonces tenía el cabello de color castaño. Obviamente, la credencial tiene su nombre “de soltera”: Yanina Arruza.

Inicialmente, la panelista de LAM no tuvo contacto alguno con quien porta su vieja credencial, ya que como ella misma explicó, este la tiene bloqueada en la red.

Credencial de Yanina Latorre. gentileza

“El pelot... me tiene bloqueada. Amo que alguien, al que no conozco ni nunca hablé, me bloquee. ¡Salió obsesivo al padre que guardo la credencial 33 años! Me vuelvo loca”, disparó la esposa de Diego Latorre en diálogo con sus seguidores.

Sin embargo, minutos después apareció Santiago y le explicó a Yanina que encontró la credencial en una caja de recuerdos y que no tendría problema alguno en devolvérsela.

Por otro lado, y debido al look que tenía Latorre en aquellos días universitarios, muchos de sus seguidores hicieron comparaciones y señalaron el gran parecido que tiene con su hija mayor, Lola, de 19 años de edad.