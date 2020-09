Ya es un clásico: Ivana Nadal respondió sobre si está captada por una secta en un nuevo video “espiritual”

En estas últimas horas, la mediática Ivana Nadal decidió romper el silencio y responder a la vinculación que hicieron de ella con una posible organización coercitiva -mal llamada secta- y habló de las críticas que recibe por los mensajes “espirituales” que brinda.

Como se ha vuelto cotidiano, la conductora de televisión volvió a grabarse para Instagram, y les preguntó a sus millones de seguidores cómo se encuentran y qué es lo que hacen con su vida, para que “no gasten energía en opinar del otro y querer que el otro se sienta mal”.

“Todos podemos conectar con la vida y salir adelante. Solo tenés que analizar que estás haciendo con tu vida, porque eso es lo que vas a recibir”, consignó la modelo.

“La única persona que sale lastimada o que sigue alimentando su emoción de odio y dolor, sos vos. Yo voy a seguir viviendo, mi vida continúa. Yo voy a seguir construyendo, cambiando relaciones que no son tan sanas, evolucionando y aprendiendo de mis errores”, continuó Ivana.

Siguiendo con la línea de que hablar mal de otro es hablar mal de uno mismo, la morocha disparó: “¿Una secta? Qué boludeces que están diciendo. Son las consultas que me llegan, las agresiones no, porque no consumo medios de comunicación”.

“Podés dejar de consumir esa basura”, indicó Nadal, que además aseguró que no practica ninguna religión o terapia.

Ivana negó estar en una secta y brindó su opinión sobre estas

“No sé bien qué es una secta, pero lo que yo reconozco como una secta es la mátrix, que es donde vive todo el resto que está dormido. Toda esa gente que no quiere reconocer que la vida es amor y magia”, declaró la influencer.

“Están dormidos y pertenecen a esa secta. Los que van con las masas y hacen con sus vidas algo rutinario, se levantan y putean. Probá lo que te estoy diciendo, no te cobro un mango. No te digo que vivas mi vida, te digo que vivas la tuya”, expresó Ivana Nadal.

La mediática también se mostró feliz por la relación que tiene con Bruno Siri, exnovio de Nati Jota, y por la operación de reducción de lolas a la que se sometió esta semana.