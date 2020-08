¿Y Leo Alturria? Lizy Tagliani tuvo un inesperado coqueteo en las redes con un participante de “Bake Off”

A pesar de estar pasando uno de los momentos más difíciles de su vida por la muerte de La Floppy, su amiga y asistente personal, Lizy Tagliani intenta sobreponerse al dolor con lo mejor que sabe hacer: sacarle una sonrisa a la gente. Sin poder volver al aire todavía, la conductora se ha mostrado muy activa en las redes y en la noche del miércoles se quedó hasta tarde respondiendo mensajes en Twitter y sorprendió con inesperado coqueteo con uno de los participantes más queridos de “Bake Off”.

Durante un largo rato, Lizy estuvo interactuando con sus seguidores y entre tanto mensaje que le llegó se perdió un pedido de Ángelo Pedraza. Pero, ni lerda ni perezosa, decidió llamar su atención con un elogio que no pasó desapercibido.

“Por contestarle a ustedes me perdí el tuit del pastelero que está más bueno. Mirá si me invitaba a salir... ahora no lo encuentro”, escribió, esperando que la indirecta llegue a su destino. “Si aparece de nuevo disimulan como que ni nos dimos cuenta”, le pidió divertida a sus seguidores.

Y su táctica surtió efecto ya que a los pocos minutos, el más joven de los concursantes del reality más polémico de los últimos tiempos, le respondió la publicación. “Estoy en todo”, respondió Ángelo.

Y a la humorista no le importó nada. Aunque muchos comenzaron a preguntar por Leo Alturria, su novio, o le remarcaron la diferencia de edad, ella decidió seguir con el juego. “Si hola recién te veo un gusto. Jaaaaaa”, contestó haciéndose la distraída. “Así se hace chicos, como distante, como que no lo registro”, le dijo a sus seguidores.

Pedraza se prendió en el intercambio y también aportó los suyo. Haciendo gala de su principal talento, Ángelo le ofreció hacerle su torta preferida y mandarsela de inmediato.

Pero Lizy comenzó a ponerle paños fríos a la situación y marcó un poco de distancia: “Los dejo, me vino a buscar el patrullero jaaaaa... Pobre chico, díganle que es un chiste... genio Ángelo”.

Esto causó una gran desilusión en el cocinero, quien confesó que se iba “a dormir triste”. Por lo que Lizy lo consoló: “Jaaaa más genio. Tenemos que dormir contento que esta señora de las muchas décadas te dejo libre. Jaaa beso”.

Y la cosa no terminó ahí, Tagliani usó como excusa la buena nota en un examen de uno de sus seguidores para seguir a Ángelo. “Cuando Leo no esté voy a estar yo Lizy. Gracias por todo”, insistió el chico. “¿Qué Leo? No sé de qué me hablas”, le siguió el juego ella.

“Ni idea debe ser fake (cuando despierte me voy a arrepentir) pero si no me acuerdo no paso”, bromeó, dejando en claro que todo sigue bien con Alturria.

“Que ningún ‘Leo’ se interponga en nuestro camino”, disparó Pedraza. Y para cerrar la divertida conversación, Lizy volvió a recurrir al humor: “Me agarraste de casualidad casi nunca entro a twitter y mi perra tiró el teléfono y te seguí sin querer. No quiero molestar jaaaaa”, concluyó divertida.