Hace poco menos de un mes Ximena Capristo publicó una conversación entre su marido, Gustavo Conti y una mujer de la que no quiso revelar su identidad. Los mensajes eran un ida y vuelta entre el ex Gran Hermano y alguien con quien le fue infiel a Capristo.

La ex vedette aseguró que no quiso callar más, por lo que luego de discutir con el actor mostró las capturas de los mensajes a todos sus seguidores. A partir de ese momento la ruptura de la pareja fue evidente, pese a que la ex vedette borró todo para “cuidar a Félix”, el hijo de ambos.

Como la actriz aseguró que están distanciados y en medio de una separación es que se mostró muy activa en las últimas semanas en su cuenta de Instagram. Subió varias postales que dejan ver sus curvas y su lado sexy.

Es por eso, que este domingo posó con un bikini amarillo muy cavado. La imagen de inmediato obtuvo más de 18 mil me gusta. Sin embargo, a Capristo se le ve su perfil en la fotografía por lo que los seguidores, que conocen el momento por el que pasa la locutora, no tardaron en remarcarle su estado de ánimo.

Nadie dudó en notar su lado sexy, que siempre ha estado presente en ella. Sin embargo, le enviaron fuerzas y saludos por su estado de ánimo evidente. “Sos hermosa, pero se te nota la mirada triste”, soltó un seguidor con un comentario que se hizo muy popular.

“Es verdad, tiene la carita triste”, aseveró otro en respuesta al anterior.

“Hay situaciones que cambian tu mirada para siempre. Fuerza negra te adoro”, le dijo otro usuario de la red.

No obstante otros compararon su rostro con el de Félix y se asombraron por el gran parecido con su pequeño. “Es el perfil de Félix”, notó un fan de la ex Gran Hermano.