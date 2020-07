Ximena Capristo enojada con Gustavo Conti y Pampita por “juguetear” en vivo

La vuelta de Carolina Adorhain a su programa en vivo ha sido polémica tanto por los temas tratados en el debate con los panelistas como por las intimidades que ha contado la conductora sobre la cuarentena.

Según publicó la revista Pronto, Pampita dijo al aire que Gustavo Conti le comenta las fotos que ella sube a su Instagram. Aseguró que el esposo de Ximena Capristo coloca emojis de bombitas, fueguitos y aplausos cada vez que la modelo postea una fotografía suya.

Sin embargo, Pampita se percató de aclarar que no se trataba de alguna conquista virtual, sino más bien de una “buena onda” que existe por parte de Conti. Como el tema tuvo una gran repercusión, todo llegó a oídos de Ximena Capristo.

La ex Gran Hermano aseguró que le sorprendió que la conductora reparara en esos comentarios de Instagram de su marido. “Si bien Pampita es una bomba, es hermosa, y Gus me lo ha dicho más de una vez, y en alguna nota hemos hecho referencia a que sería su permitido, no sabía que le había puesto un fueguito ni nada, me sorprende”, inició la actriz su descargo.

Pero la cosa no quedó allí. Si bien Capristo ha aclarado más de una vez que es una persona de “mente abierta” y se siente muy segura de sí misma y su relación, se molestó por haber quedado fuera y enterarse por los medios de lo que estaba pasando.

“Él cuando llega del programa me cuenta esta situación. Me dice ‘no pasa nada, alguna que otra vez le puse vamos Carolina’. Le pregunté si también se habían mandado mensajes privados, porque en realidad eso es lo que me sorprendería. Me dijo que no. No sé si creerle o no creerle”, sostuvo.

Finalmente, Capristo aseguró que la confesión de la relación virtual que mantenían su marido y Pampita la tomó por sorpresa. “No pensé que iba a pasar esto, que (Pampita) venía con el as bajo la manga. Yo realmente me siento que quedé como una boluda. Porque cuando le propongo a Gus que abramos la pareja, hace varios meses atrás, era como que yo era la piel de judas, cómo se me había cruzado eso por la cabeza. Y ahora veo estos fragmentos del programa donde me dejan expuesta a mí como que soy una boluda. Perdón pero lo sentí de esa forma”, sostuvo.