Hace algunos meses se conocieron los chats de Gustavo Conti con otras mujeres y quien sacó todo a la luz, fue su mujer Ximena Capristo con quien está hace más de 20 años.

En plena crisis con el mediático, Capristo fue entrevistada por la revista Caras y luego visitó el piso de “LAM” (El Trece) y además de confirmar la crisis en la pareja reconoció que ya no viven juntos.

La decisión llegó cuando se hicieron públicos los chats de Conti con otras mujeres y un enojo acumulado de la ex Gran Hermano.

Sobre la nueva forma de vida sin el padre de su hijo en casa, Ximena comentó: “Félix no sabe que el papá se va a dormir a otro lado porque están sus cosas acá. El nene nunca se entera porque se levanta y se va a dormir y el papá está acá todavía. Lo que pase en nuestra relación es otra cosa, no discutimos delante de él, que piensa que está todo súper bien. Hoy estamos distanciados, pero llevándola y viendo qué pasa. Cenamos muchas veces juntos, yo a veces me voy a comer con amigos o él también ahora que se puede”.

Luego agregó: “Vamos a tratar de solucionar las cosas e ir para adelante. La casa es de los dos y a nuestro hijo lo amamos los dos entonces es un acuerdo donde no hay odios, esas cosas no me gustan me parece feo. Que eso no iba a suceder, termine como termine la situación ni tampoco lo voy a echar de casa”, comentó.

Sobre una posible reconciliación con Conti, la morocha respondió: “Cada uno sabe lo que hace y ahora yo tengo mis tiempos y él los respeta. No le queda otra igual. Esperemos que todo salga bien y que podamos volver a vivir juntos, que todo se solucione y que fluya. Principalmente por Félix, todo lo que hago y toda esta situación la hago por él, sin dudas”, finalizó.