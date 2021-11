Will Smith se animó y sorprendió al escalar hasta el extremo del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo

Nadie puede negar que Will Smith es uno de los actores más carismáticos de Hollywood, y por esa razón sus fanáticos no se sorprenden con sus premiadas actuaciones.

Recientemente Will Smith escaló el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, ubicado en Dubai. Esta hazaña el actor la hizo como parte de su documental llamado ‘Best Shape of my life’ (La mejor forma de mi vida).

Este producto tiene como propósito documentar su pérdida de peso realizando diferentes actividades físicas, y entre uno de sus retos Smith se impuso el reto de escalar el edificio más alto del mundo.

El capítulo de la escalada se titula ‘My secret shame’, y se muestra cómo debió entrenar y prepararse Will para lograr su meta.

‘¿Qué tiene de especial Dubai? Dubái es mi personalidad’, comenta el actor justo cuando está llegando a la ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

Luego de la sorpresa causada entre los fanáticos, se supo que Smith subió los 160 pisos del Burj Khalifa por dentro; es decir, eligió subir las escaleras de cada uno de los pisos hasta llegar a lo más alto del mismo.

Esta actividad le tomó 61 minutos y luego el actor se colocó un arnés para escalar la estructura en forma de antena y así llegar a lo más alto del edificio, que vendrían siendo unos 200 metros más.

A través de las imágenes tomadas por un dron se ve que Smith logró cumplir su reto en este programa producido y dirigido por el mismo Smith, lleva hasta el momento cinco capítulos y se encuentra disponible en el canal de YouTube de Will Smith, que tiene más de nueve millones de suscriptores.

El actor ganó kilos durante el aislamiento por la pandemia del coronavirus y dispuesto a recuperar su figura tuvo la idea de compartir su experiencia a través de este programa en redes sociales.