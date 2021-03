“We don’t forget”: el incesante odio de Chile por Adam Levine a un año del Festival de Viña del Mar

“Irrespetuoso y ofensivo” fueron las palabras con la que muchos fans chilenos denominaron a quien hasta el momento había sido uno de sus grandes ídolos de la música. Pero el tiempo pasa y el país vecino solo parece aumentar su resentimiento contra Adam Levine, por sus acciones y comentarios deplorables de hace más de un año.

Dicen que es el dinero lo que cambia a muchos de los artistas que se vuelven famosos. Estar en la cima de la montaña parece dejarlos sin oxígeno y cegados por una idea de actitudes que nunca tendrán consecuencia. Tal vez esto fue lo que pensó el líder de Maroon 5 cuando se refirió a Viña del Mar como una “ciudad maldita”. Respaldados por una ventada polarizada de redes sociales , donde pueden mostrarse como les gusta y sin mayores repercusiones, cuando uno de aquellos a los que se admira queda revelado en su verdadera identidad, la decepción es grande.

A los fans de Chile les pasó esto mismo y a una año del incidente, le recordaron al artista que no lo quieren ver de nuevo en su país. Y en una reciente publicación de un usuario, hicieron respetar a Chile.

El comentario de Twitter decía: “El hecho de que Chile es un país entero que odia a Adam Levine me hace reír cada vez”. Terminaba diciendo que la sección de comentarios “era una broma”. Pero los chilenos no se quedaron callados y contestaron con miles de comentarios que iban desde “Chile rules”, “We don’t forget” (“Nosotros no olvidamos”) y recordatorios (con algunos insultos) a Adam.

La publicación:

El comentario del usuario recibió miles de respuestas de chilenos.

Los comentarios:

Las defensas y respuestas en un hilo de comentarios.

El incidente del Festival de Viña del Mar 2020

Desde que Maroon 5 subió al escenario comenzó a presagiarse el desastre. Sin ganas y haciendo el mínimo, Levine tuvo una actitud que un principio los fans pasaron por alto, pero que estalló cuando la banda anuncio que no haría ninguna repetición, tampoco respetaría los tiempos del festival ni interactuaría con el público. Hasta se negaron a recibir la emblemática Gaviota, símbolo del evento.

Pero fueron los audios, famosos ahora, tras bambalinas lo que desató la ola de furia. Allí se lo escucha al cantante criticar el desempeño de los organizadores del festival de música. “Esto es un programa de televisión, no un concierto”, decía furioso. Sus dichos terminaron hablando de Viña del Mar como “una ciudad maldita”.