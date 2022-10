Wanda Nara se abrió el sobretodo en París y dejó ver un tatuaje tan íntimo que solo conocen sus parejas

Wanda Nara no solo da qué hablar con sus escándalos mediáticos, sino también con las fotos y videos al límite que comparte en las redes sociales. La modelo y empresaria tiene millones de seguidores en Instagram, con quienes comparte su detalles de su vida y las sesiones de foto en las que lo da todo.

La exinvestigadora de “Quién es la Máscara” compartió una foto que se tomó al pie de la Torre Eiffel con la que compartió uno de sus secretos mejores guardados: un tatuaje íntimo que hasta el momento solo conocían sus parejas.

La rubia se llevó todos los halagos y recibió todo tipo de propuestas al posar sin ropa interior, cubriendo su cuerpo solo con un sobretodo de cuero. Además, a su look sumó unas bucaneras negras de cuero con las que lució más sensual.

La hermana de Zaira Nara, al momento de tomarse la fotografía, se abrió el tapado y en pleno París, casi deja ver sus partes íntimas. De esta forma, rozó la censura de la red social y jugó con la imaginación de sus seguidores.

Wanda Nara posó al límite y le llovieron todo tipo de propuestas.

“Dulce o truco”, escribió Wanda Nara al pie de su posteo y jugó con la frase más repetida en Halloween. Con esa picante propuesta, la ex de Mauro Icardi recibió más de 190.500 “me gustas” en solo tres horas.

“Ojo con la nena Wan”, “No tengo un mercedes como lgante pero si tengo bici, pensalo Wanda”, “Me vas a matar de amor Wan”, “Dulce wan. Estas mas buena que un alfajor de dulce leche”, “Quiero retruco”, “En cualquier momento matas a alguno de un infarto”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron debajo de su posteo.

Wanda Nara conquistó con su look de Dolce & Gabbana.

Wanda Nara.

Wanda Nara

Wanda Nara se despidió de Buenos Aires con un look que se robó todas las miradas.

Mirtha Legrand sorprendió al contar cómo conoció a Wanda Nara

En el ciclo “La noche de Mirtha” estuvo en la mesa de invitados la abogada Ana Rosenfeld, quien habló de la escandalosa y confirmada separación de Nara y Mauro Icardi.

Y en ese contexto, la diva argentina recordó el día en que conoció a la empresaria del mundo del maquillaje. Fue en uno de los programas que hacía en vivo desde La Feliz.

“Yo debo ser de las primeras que conoció a Wanda. Yo hacía los almuerzos en Mar del Plata. Estaba por salir al aire y estaba en la puerta principal del Costa Galana”, dijo Mirtha.

“Yo estaba esperando que el asistente me diera la orden de salir y veo una joven que se me acerca”, recordó y siguió con la anécdota: “Me dice ‘Mirtha…’ y yo, ‘¿vos sos Wanda? Anoche no me dejaron dormir en toda la noche’”.

“Estaba en la suite al lado de la mía y había un ruido de muebles, de sillas… No sé, ruidos. Ella decía que era virgen en ese momento”, comentó Legrand. Y aprovechó para confiar la actitud que la sorprendió: “Me dijo ‘¿Por qué no me invita a su programa?’. ‘Te voy a invitar’”.

E inmediatamente, Mirtha soltó en el vivo: “¡Pero mirá qué audaz! De jovencita ya era audaz. Además, era preciosa”.