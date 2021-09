Wanda Nara posó sensual con dos looks opuestos pero muy osados

Dispuesta a revolucionar el mundo de la moda y no temiendo incursionar en líneas de cosméticos y diseño de trajes de baño, Wanda Nara nuevamente enloqueció a sus fanáticos al compartir en sus redes dos looks muy opuestos pero no menos sensuales.

Cada día sus más de 8 millones de seguidores esperan ansiosos los posteos de la mujer de Mauro Icardi quien este viernes sorprendió al compartir dos outfits impactantes.

El primero y de onda muy urbana, fue un mono verde militar, onda “La Casa de Papel”, que acompañó con unas sandalias chatas y un corpiño de encaje negro que dejó ver al bajar el cierre frontal del mameluco: “Abierto de noche, cerrado de día” escribió la rubia en el posteo frente al espejo. Como era de esperarse, la publicación ganó más de 219 mil “likes” de sus fanáticos que elogiaron su estilo.

Al otro día y sin dar respiro, la hermana de Zaira Nara volvió a publicar una foto, pero en esta oportunidad, Wanda posó de espalda dejando en primer plano su colaless: “Y si la invitan a salir dice me quedo en casa paso ...”, escribió la rubia junto a la foto blanco y negro en traje de baño.

Nuevamente, los fanáticos deliraron con la imagen que quizás pertenezca a la línea de mallas que la argentina anunció que pronto comenzará a comercializar en todo el mundo.