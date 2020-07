Wanda Nara posó frente a un espejo y dejó maravillados a sus seguidores

Wanda Nara publicó un video en Instagram que generó gran repercusión en las últimas horas. Con un traje de baño con brillos y frente al espejo, la modelo impactó con su figura en las redes sociales.

Con una colita en el pelo y mirando a cámara de manera totalmente sensual, el video se hizo viral y distintos portales del mundo lo publicaron en su sección de espectáculos.

El papá de la mediática realizó su descargo después de que se supo que el futbolista deberá pagarle 3.000 euros por mes a su ex pareja por los hijos que tienen en común, según Radio Mitre.

Wanda Nara y su brilloso traje de baño. gentileza

“Es correcto lo que hizo la justicia. Está muy bien. A nadie le gusta pagar o tener ciertas cuestiones económicas más allá que él sabe que Wanda y Mauro están en una situación muy cómoda comercialmente. Le debe doler eso. Pero nada tiene que ver una cosa con la otra”, dijo Andrés Nara en una entrevista.

Y agregó: “Hace por lo menos dos meses que no hablo con Maxi. Nunca hablábamos de lo personal. Fueron muy amplias las charlas. A veces de autos o de alguna propiedad. Es muy complicado y doloroso lo que pasó. Lo que parece que a veces es tan lindo, no lo es. Algunas situaciones de cada uno. Yo lo viví y es complicado. Tan lindo y tan fuerte”, agregó Don Nara sobre su vínculo actual con su ex yerno.