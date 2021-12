Wanda Nara posó en su jardín y Mauro Icardi la piropeó: “Tu flor más linda”

Wanda Nara desde su llegada a la Argentina está muy activa en sus redes sociales. Sea mostrando sus fiestas familiares o sus compromisos laborales, la empresaria no deja de postear en su cuenta de Instagram. Esta vez, la vemos como una flor más en el medio de su jardín y hasta fue piropeada por Mauro Icardi.

Ella escribió: “el jardín más lindo” y en el posteo siguiente su marido, el jugador del PSG, le lanzó un mensaje amoroso: “Tu flor más linda”.

Como era de esperar la publicación impactó a sus seguidores y ya superó los 444 mil Me Gusta y cientos de mensajes más de sus fanáticos. Aunque una de las usuarias fue un poco más picante y escribió: “Parece que Wanda no vino a gastar ni un dólar al.pais ,tiene canje hasta en la comida ,gastate algo para los comerciantes de la argentina ,es demasiado no te parece”.

Wanda Nara en su jardín

Wanda Nara alimenta los rumores de la llegada de la cigüeña

Actualmente la familia Nara Icardi está en la Argentina, disfrutando los días en una propiedad en el country Santa Bárbara. Todo parece ir viento en popa y hasta están pensando en tener otro hijo juntos, el sexto del clan, el tercero de ellos dos.

Fue el jugador del PSG quien tiró la primera indirecta de la llegada de un hermanito para Francesca e Isabella Icardi y Valentino, Constantino y Benedicto López. En su cuenta de Instagram, jugó a hacerle una encuesta a sus seguidores y tiró: “¿Qué me está pidiendo Wan?” y las opciones de respuesta eran: “Ir de viaje”, “Tener un hijo” o “Ir a dormir la siesta”. Y la correcta fue la segunda.