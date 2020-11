Desde hace un tiempo, años en realidad, que los fans de Natalia Oreiro tienen que conformarse con la música que había dejado. La cantante no daba signos de producir nuevos temas y ni asomo de un posible disco, mientras sus fans pedían a gritos un concierto de ella en Buenos Aires. Pero en un vivo de Instagram con la revista Gente, la uruguaya reveló que su serie casi documental, “Nasha Natasha”, sobre su fama en Rusia, la ha inspirado para generar nueva música original.

Según cuenta, en este momento le gustaría introducirse en su faceta musical, pero en realidad ella es una constante combinación y resultado de todo lo que le inspira: “Yo soy una actriz que canta y a mí me gusta todo y me gusta relacionar mi música con mi trabajo actoral”. Ya son 4 los discos sacados por la cantante, aunque el último fue dedicado específicamente a la película “Gilda”, que protagonizó en 2016.

Aunque en cada trabajo de actuación utiliza su veta musical, cantando Discépolo en “Infancia clandestina” o el tema de “Las olas y el viento” que interpretó en “Re loca”, admite que en este momento han surgido nuevas inspiraciones: “Ahora me dieron muchas ganas de grabar música original, estoy trabajando con amigos y estoy escribiendo algunas cosas”.

También adelanto que posiblemente, antes de fin de año, no solo se tendrán noticias de su nuevo disco, sino alguna muestra de su existencia: alguna canción. Ante la consulta del género en que se manejara, la cantante solo contó que la variedad es prioridad en este nuevo disco: “Yo soy género fluido porque la verdad es que me gusta el pop pero me veo cantando cumbia y perfectamente podría hacer un disco de cumbia. También estoy pensando en hacer algo que sea más alternativo”.

Aunque hubo un solo tipo que no piensa incluir y ni siquiera negociar: el reggaeton. “No me veo con el reggaeton. Sé que esta buenísimo, pero con géneros así me gusta más lo tropical”.