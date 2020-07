¿Vuelve la “Chiqui”? En LAM revelaron cuál es el plan para que Mirtha regrese a su programa

Se extraña. Y si, como no hacerlo con alguien que ha estado tanto tiempo a la cabeza de uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina. La vuelta de Mirtha a la TV cada vez está más cerca, según informaron en LAM

El conductor del matutino de El Trece, Ángel de Brito, destacó que el regreso de la conductora está a la vuelta de la esquina y adelantó cómo se llevaría a cabo en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio que aún rige en el país debido a la pandemia de coronavirus.

Mirtha Legrand ya se siente prepara para regresar. Aunque como dijo su nieta Juana Viale, quien la ha estado reemplazando tanto en La Noche de Mirtha Legrand como en Almorzando con Mirtha, quiere hacerlo tomando todas las medidas necesarias.

“Mirtha vuelve en breve”, anticipó el conductor de LAM y Cantando 2020. A continuación explicó que lo que están diagramando, porque aún no está todo cerrado, es armar un estudio de televisión en el departamento de la emblemática presentadora. “Con cámaras, con luces, con todo, para que Mirtha pueda participar de su programa desde su propia casa”, contó De Brito.

"No va a recibir invitados, sino va a hacer un móvil con todo recontra higienizado. Sin comida, pero va a poder intervenir desde su casa hasta que termine todo esto", señaló refiriéndose a la continuidad de la cuarentena que en Argentina se dictó el 20 de marzo. "Es una de las modalidades que encontró la producción", añadió.

Mientras tanto, Juana Viale continuaría al frente de las mesas, con la intervención de Mirtha.

El fin de semana pasado, Juana dejó en claro que, a pesar de gustarle la conducción -donde cada vez se muestra más desenvuelta y fluída- ansía que su abuela regrese a ocupar su trono. “Estoy esperando a que llegue un momento que venga y ocupe su lugar y que a mí me dejen hacer lo mío. Yo quiero volver a actuar”, señaló con una sonrisa.

El futuro televisivo de Mirtha Legrand se había transformado en una incógnita como consecuencia de la pandemia que la obliga a permanecer en su casa para resguardar su salud, y el duro golpe anímico que recibió el 1 de mayo pasado con la muerte de su hermana gemela, Goldie (Goldy).

La última “aparición” de la conductora fue el 14 de junio cuando habló en su programa por primera vez desde el fallecimiento de su hermana, y destacó el reemplazo de su nieta. “Ese sillón ahora tiene dos dueñas”, dijo. “Estás haciendo muy bien tu trabajo, quiero felicitarte públicamente”, agregó sobre el desempeño de la actriz de 38 años.

Previamente, Mirtha le concedió una entrevista al periodista de Intrusos Gonzalo Vázquez, y dijo que la pandemia le da “miedo y angustia”. Además, contó cómo estaba llevando la llamada “nueva realidad”: “Me despierto temprano, pero me quedo en la cama hasta las 11. A la mañana leo los diarios a fondo. Veo un poco de televisión, camino por mi casa y descanso. Duermo la siesta, que antes no lo hacía”, confesó.

Por su parte, Juana está defendiendo muy bien el lugar de Mirtha, da pelea en una televisión fría con los números y varias veces ha salido vencedora ante al competencia.