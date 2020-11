Estrenó la temporada 17 de Grey’s Anatomy y sus fans seguían paso a paso la continuación de la larga historia de los médicos más queridos. ABC había anunciado desde el principio de esta nueva temporada que venía con varias sorpresas para los televidentes y con un doble episodio recargado de emociones, hubo un final sorpresivo que seguro hizo saltar del sillón a más de uno.

Apareció Derek Shepherd y se reencontró con Meredith Grey después de cinco años. El personaje interpretado por Patrick Dempsey tuvo un trágico final en la temporada 11, después de sufrir un accidente automovilístico. Desde ese momento, la Dra. Grey, interpretada por Ellen Pompeo, siempre mantenía a la figura de McDreamy en sus pensamientos. Tuvo uno que otro romance, pero ninguno comparable a la soñada historia de amor que conquistó los corazones de los aficionados a la serie.

Shonda Rhimes, creadora del éxito de televisión por 15 años, les regaló a los fanáticos este momento de reencuentro, anhelado por muchos. Nada se trata de resucitaciones, sino que (SPOILER ALERT) la pareja vuelve a verse en un sueño que tuvo Meredith mientras está internada. Con una hermosa escena en la playa, los enamorados pueden volver a tocarse después de años. El extrañado Dr. Shepherd fue recibido con brazos abiertos y miles de mensajes por las redes. Muchos lo llamaron “la salvación del 2020”.

“El reencuentro de Meredith y Derek me dio toda la vida que necesitaba...pero el “I miss you” y su “I know” me destrozó”, “Por fin Grey’s Anatomy trae de vuelta al set a Patrick Dempsey en su papel de Derek Shepherd, te extrañamos McDreamy”, “Llevaba 5 años esperando esto y no voy a superarlo jamás el reencuentro de Derek y Meredith”, decían algunos de los mensajes.