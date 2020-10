Vuelve Bandana: Lissa Vera reveló que está juntando a las integrantes para un nuevo show

El Cantando 2020 se llenó de aires de antaño en su última gala con la presencia de dos “bandanas” que volvían a pisar escenario para acompañar a distintas parejas en sus presentaciones. En honor al “ritmo de a tres”, Lowrdez se presentó junto a Angela Leiva y Brian Lanzelotta y su ex compañera Lissa Vera se unió a Lizardo Ponce y Lucia Villar.

Tal fue el entusiasmo que, ante la pregunta de Laurita Fernández, al final Vera hasta se animó a anunciar el posible retorno de Bandana en un show especial. “Estoy reclutando Bandanas y no puedo decir cuántas son porque es clasificado. Ya tengo reemplazo para la otra que acaba de pasar y llegamos a cinco”, contó sobre el próximo espectáculo.

“Ahora en el streaming, como dijo Lowrdez, vamos a hacerlo el 26 de noviembre y vamos a invitar a muchos amigos. Laurita tenés que bailar, hacer algo y Ángel tenés que conducir”, dijo dando las últimas informaciones e invitando como participantes del show a los conductores Laurita y Ángel de Brito.

Ambas recibieron muy buenas devoluciones de los jurados. Lowrdez por su lado fue la favorita de Moria en su presentación, aunque la jurado no se quedó satisfecha con el grupo. “Los tres son un fuego, pero no me gustó. No me transmitieron nada. La que me gustó, porque es rockera, es Lowrdez”. A pesar del 6 de La One, Oscar Mediavilla y Karina La Princesita les dieron un 9 y 10.

Para Lissa, el homenaje a su antigua banda al que se animó fue todo un acierto, levantando solo buenos comentarios de los jurados. Aunque muchos de los puntajes bajaron a causa de la actitud de Lizardo. Lourdes Sánchez incluso le dijo que su 6 iba “por arrogante”.

Bandana se separó después de tres años de éxito, en 2004. Desde que se separaron, sus fanáticos siempre han soñado con volver a verlas interpretar algo juntas. Tal fue su éxito que hasta llegaron a interpretar una canción oficial para Disney en la película “Lilo y Stitch”, re escribiendo al español “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley. “Muero de amor por ti” les trajo un éxito internacional increíble. “Guapas” fue su mayor éxito. Pero con la película “Vivir intentando”, a pesar de que fue la película argentina más vista en el año con más de 1 millón de espectadores, fue el inicio de su final.

"Lowrdez" Fernández, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Ivone Guzmán y Virginia da Cunha.

Ninguna de ellas ha logrado un éxito mayor a Bandana desde que la banda se disolvió. Pero todos esperan ansiosos a este 26 de noviembre para volver a escuchar “Maldita Noche” en vivo otra vez. ¿Cual de las chicas no participará de la vuelta de la banda teen?