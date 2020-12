“Voy a donar todo”, habría dicho Maradona sobre su herencia

El año pasado, Gianinna Maradona mostró preocupación y sorprendió a todos con unas historias de Instagram en donde pidió a sus seguidores que recen por la salud de Diego, a la vez que aseguró que “lo están matando por dentro”.

En aquel entonces, frente a las declaraciones de su hija, el Diez publicó un video en la misma red social (que actualmente no puede encontrarse en su perfil) en donde sentenció que no le iba a dejar herencia a sus hijos sino que donaría todo su dinero. Y si bien en ese momento se generó un importante escándalo entre los Maradona, un año después, con el diario del lunes y la triste noticia de la muerte del ex futbolista, este video cobró nuevamente relevancia.

Giannina y Diego Maradona. Instagram

“No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias”, había escrito Gianinna en una de sus historias, haciendo referencia al estado de su padre, según Pronto.

Y en otra imagen había disparado: “¿Se acuerdan que había un zoo donde te podías sacar fotos con un león gigante? O sea, podías entrar a la jaula y por poco más ‘abrazarlo’. Lo tenían empastillado, porque era imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Y el contraataque de Diego no fue menor: “No sé qué es lo que habrá querido decir Gianinna, o qué interpretará. Yo sé que ahora mientras uno se va haciendo más viejo se preocupan más por lo que dejás que por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos que no les voy a dejar nada, voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no, no existe, porque estoy muy sano. Gracias”.

En la descripción de la publicación, el DT había sido un poco más filoso y apuntó también contra su ex Claudia Villafañe: “Más vivo que nunca... Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío”.