¡Volvió Chiche! Participó del programa que conduce en Crónica y se lo vio muy bien: “Me siento bárbaro”

Chiche Gelblung (76) volvió a aparecer en televisión, más precisamente en Crónica TV. Hace una semana exacta, el conductor fue internado de urgencia en el sanatorio de Los Arcos, donde ingresó con un cuadro de fiebre alta que luego se determinó que era a causa de una sepsis y una neumonía.

Luego de saludar a todos sus compañeros del programa, el conductor de Chiche 2020 comentó: “La recuperación fue más rápida de lo que parecía. Pasa que los medios son difíciles. Yo miraba la tele y decía que estaba en grave estado, pero yo en ese momento estaba comiendo pollo. Un pollo horrible, típico de sanatorio, pero estaba bien”. Aunque luego se puso serio: “Sin dudas que estuve 48 horas complicado y todavía no se supo bien qué pasó. Pero estoy bien, me siento bárbaro. Ayer martes me dieron el alta y estoy haciendo una especie de internación domiciliaria”.

Emocionado por el cariño que recibió durante su mal momento, Chiche se sinceró: “No puedo creer lo que produjo esto. Estaba desubicado antes o ahora, pero recibí miles de mensajes tanto de gente conocida como desconocida, cadenas de oración de Argentina y el mundo. Fue una cosa muy conmovedora y llegué a llorar por gente que nunca me conoció, que no sabía que podía llegar a tener relación. Fue de tal impacto que dije ‘me la voy a creer, capaz que la gente me quiere’”.

Y concluyó: “Lo que pasó, aparentemente, es que mi mujer me descubrió medio confuso una mañana, porque sabe que hablo bolu… todo el día. Entonces, se fue a bañar y cuando volvió se dio cuenta de que no hablaba las bolu… de siempre. Con lo cual, llamó a la ambulancia. Vino una ambulancia del Same para hacerme el examen de Covid y en simultáneo la del sanatorio de Los Arcos. Yo me desperté dos días después”.