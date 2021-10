Vladimir Putin le otorgó la ciudadanía rusa a Natalia Oreiro y a su hijo Merlín Atahualpa, tal como fue publicado en el Boletín Oficial de dicho país, donde la actriz y cantante uruguaya cosecha miles y miles de fans.

“Aceptar la ciudadanía de la Federación Rusa... Oreiro Iglesias Natalia Marisa, nacida el 19 de mayo de 1977 en Uruguay, con un hijo Mollo Oreiro Merlin Atahualpa, nacido el 26 de enero de 2012 en Argentina”, detalla el documento público.

En su cuenta de Instagram, Natalia Oreiro escribe tanto en español como en ruso.

Todo comenzó con una broma que la artista había hecho en un programa de televisión: “Fui invitada al programa de Ivan Urgant, y él dijo que yo era la más rusa entre las extranjeras. Le respondí que no tenía dudas al respecto. Y le dije que Vladimir Putin podía concederme la ciudadanía. Lo dije como una broma, no como una petición”.

En diálogo con la agencia rusa TASS, la mujer de Ricardo Mollo había detallado: “Una vez fui a la embajada (rusa en Argentina) por varios asuntos. Viajo tanto y tengo tantos lazos con Rusia que me preguntaron si tal vez me gustaría formalizar esto. Dije que sería un honor para mí. Entonces, presenté una serie de papeles que me pidieron que entregara”.

Sobre su profundo vínculo con ese país, Natalia Oreiro explicó: “Me sentí muy cerca de la gente, de su cultura e historia. La historia de Rusia es una historia poderosa, llena de valentía, coraje y resistencia. Siempre he admirado no solo cómo (Rusia) superó el dolor de la guerra, sino también su arte. Soy fan de los escritores y poetas rusos”.