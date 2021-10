Vivita y coleando: Dieron por muerta a Karina Jelinek y ella debió desmentirlo: “Me alargaron la vida”

Este viernes, circuló por WhatsApp, entre periodistas, la noticia del supuesto fallecimiento de Karina Jelinek. La modelo fue consultada por Ángel de Brito y fue ella misma quien salió a desmentir la noticia y a contar que averiguará de donde salió la fake news.

Fue antes de las 11 de la mañana acuando comenzó a circular en chats que Jelinek había muerto. Tras el shock inicial, muchos empezaron a averiguar la veracidad de la devastadora noticia. Ángel de Brito, quien casualmente estaba iniciando la emisión de Los Ángeles de la Mañana (LAM), comenzó su programa del viernes hablando del tema y desmintiendo el rumor.

“Ahí nos pusimos a chequear con gente conocida, estaba instalado esto en los periodistas de policías, que suelen tener este tipo de información. Le escribí a un montón de gente, le mandé un mensaje a Karina, había visto stories de ella comiendo con amigas ayer a la noche”, relató el conductor, según Exitoina.

“Justo cuando arrancamos me escribió Karina: ‘Amore buen día, me quedé dormida, ¿qué pasó?’. Mucho no le quería decir que había pasado, despertarla con esto es difícil. Me insistió porque a ella también le había llegado el rumor, ya lo sabía. Le dije una pavada, le mentí y ella me respondió: ‘¿Es verdad que dijeron que me morí?’. Ahí hablamos del tema. Me dijo que no sabía de dónde había salido y no entendía el porqué de esa maldad. Esto pasa cada tanto, que matan a un famoso que no murió, y es muy difícil de chequear con los familiares”, agregó De Brito.

Finalmente, el conductor de LAM señaló: “Me dijo: ‘Voy a investigar sobre el tema, me gusta saber dónde nació, porque no es un rumor normal’”, cerró Ángel compartiendo las palabras de Karina Jelinek.

Los dichos de Karina Jelinek sobre su supuesta muerte

“¡Buen día! ¡Sí, estoy genial gracias a Dios! ¡Y así seguirá! ¿Me extrañaron? Por mucho tiempo más habrá de Kari Jelinek”, completó la modelo, llevando tranquilidad a todos.