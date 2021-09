Viviana Canosa vuelve a su programa pero aún no hay datos sobre su salud

Viviana Canosa no conduce su programa desde el último 13 de septiembre. El día previo, cuando se dirigía a América para participar de un programa especial por las PASO, sufrió un robo, según contó.

Luego de ese episodio, la periodista no volvió más a la televisión y una de las hipótesis que surgió en aquel momento fue que Canosa habría contraído coronavirus ya que su hija Martina asiste al colegio ORT de Buenos Aires donde se reportaron 60 casos de covid-19 en alumnos.

Por su parte, la conductora de “Viviana con Vos” intentó negar estos rumores subiendo exámenes de anticuerpos, pero la gente siguió con su descreimiento y pidió un diagnóstico concreto, que nunca llegó.

Además, alimentando aun más las dudas, hace unos días el que habló fue Luis Novaresio. “Ayer le hice un reclamo de hijo único, le mandé dos mensajes que nunca me contestó. Creo que tiene laringitis, pero desconozco lo que pasó. Seguro somatizó, el cuerpo te pasa factura y te pega por lo que vos hacés”, dijo el periodista en LAM.

Ahora, la misma periodista, en su cuenta de Instagram, anunció con un posteo que vuelve el lunes próximo a su programa, dejando todavía en duda qué le pasó realmente. ¿Lo contará al aire?.

¿Viviana Canosa tuvo o no tuvo coronavirus?

Respecto al diagnóstico que ella misma mostró y con el que evidenciaba que no tenía anticuerpos, el conductor de “Debo decir”, sumó: “Fue un estudio de anticuerpos no un PCR. El PCR es el que determina si estás cursando la enfermedad y el de anticuerpos, justamente, es el que determina si tenés anticuerpos después de cursar el virus”.

Con respecto a la relación que tiene con Viviana Canosa, Novaresio expresó: “Sabés que no sé. En el año la vi dos veces. No compartimos estudio, ella está en el uno y yo en el cuatro, y no nos vemos. La gente cree que hablo con ella, pero es solo en el pase, porque no nos vemos”.