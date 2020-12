Viviana Canosa llamó “impostor” a Tinelli por la foto “robada” con Maradona

Arrancaba Nada personal y Viviana Canosa estalló en pantalla en su reacción ante la foto que Marcelo Tinelli había elegido para homenajear a Diego Armando Maradona. Frente al fallecimiento del famoso futbolista, el 25 de noviembre, muchos mediáticos y amigos fueron posteando imágenes y videos en sus redes, en honor a la partida del astro del fútbol.

Entre ellos, Tinelli quedó envuelto en un escándalo cuando al compartir una supuesta foto donde jugaban con la pelota de niños, un seguidor lo acusó de “robarle el recuerdo”. La periodista del programa de El Nueve, no tuvo pelos en la lengua para mostrar su indignación y enojo con el conductor:

“El que está al lado es un señor que no es Tinelli. Es un impostor, es una vergüenza a la memoria de Diego Maradona. Hacemos show barato el día del cumple de Diego, que no se podía ni parar. Marcelo le da RT a la mujer ‘cuando te hicieron bailar la konga (escribió Guillermina Valdés en la imagen)’”, comenzó diciendo mientras acusaba a su colega de la televisión.

La foto que ha generado el escándalo.

Después, miró fijamente a la cámara y le dedicó estas palabras de reproche para Tinelli: “Si vos lo querés a Diego y sos su amigo le decís te quedas a tu casa. ¿Qué ganas con la decadencia de otra persona?”, continuó en su furioso discurso. “Defiendan a Maradona, chúpenla y sigan chupándola”.

Para terminar, fue tajante sobre lo que ella pensaba sobre la actitud de Tinelli: “Aunque sea por la memoria de Diego, son una vergüenza, la argentina no sale más así macho. No me importa ser políticamente incorrecta. A un ídolo no se lo descuida. Este tipo tenía que haber sido despedido en tres días”.

Hace unos días, Marcelo terminó cambiando la descripción de la foto que había subido, tal vez en un intento de mostrar que lo importante era el recuerdo que le traía y no tanto la imagen en sí: “Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo, y me decía que era yo. Yo sentí lo mismo. Hoy aparece alguien que dice que esta foto era él. Que lío por Dios jajaja. Si era otro, seguro mis amigos de San Telmo y yo nos equivocamos al verla, pero siempre recordaremos ese partido que jugamos, ese final entre algunas piñas, y esos dos grandes encuentros contra los Cebollitas de Francisco Cornejo”.