Viviana Canosa, imputada por “ejercicio ilegal de la medicina”

Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en el vivo de su programa de El Nueve y su accionar mortal llegó ahora a la justicia de la mano de un diputado del Frente de Todos. La conductora deberá dar respuestas y su abogado, Juan Manuel Dragani, confirmó que la imputación por ejercicio legal de la medicina.

“Ella está mal y angustiada”, reveló el letrado frente a la causa impulsada por el diputado Mariano Mansilla, quien la acusa “por atentar contra la salud pública”.

”Las conductas están cargadas de subjetividad pero ella cuando cometió el acto, aclaró ‘no lo recomiendo’, entonces la conducta que desarrolló Viviana en el programa no se condice con la conducta que plantea este artículo”, analizó el abogado de la figura pública.

Dragani consideró que “hay una animosidad” contra su clienta al argumentar que “es una mujer que dice lo que piensa y eso le molesta a muchos”. A lo que sumó: “Recibe políticos de todas las esferas, no tiene pruritos en decir lo que piensa y creo que eso genera molestias. Pero hay colegas de ella que inclusive responden a intereses políticos y son asalariados a líneas de pensamiento y Viviana no, eso creo que despierta envidia, su independencia, su verborragia y su condición de mujer”.

En la entrevista que dio para radio La Once Diez, el defensor de Canosa auguró un buen desenlace y prometió que después del “sobreseimiento”, todas las personas que hablaron en contra de Viviana, recibirán acciones por daños y perjuicios.

“La denuncia que se formuló en su contra es poco seria y es faltarle el respeto a la justicia. El diputado Mansilla omitió mirar el tape y fueron un poco más allá muchos periodistas diciendo que hacía apología del delito por fallecimientos de personas que bebieron dióxido de cloro”, insistió y advirtió: “Hay cuatro periodistas a los que vamos a iniciar demandas civiles. Fueron estos periodistas los que de manera pública generaron todo esto”.

Además, el letrado remarcó una intencionalidad del diputado, al soltar: “Por ahí quería tener algún tipo de acceso a los medios, no sé qué lo movilizó. Pero todas las conductas son cuestionables o no porque están cargadas de subjetivismo pero hay una distancia a que eso sea un delito. No tengo dudas de que hay una animosidad contra Viviana”.

Luego, en América Tv, el abogado sumó: