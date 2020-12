Viggo Mortesen respondió a las críticas por interpretar a un personaje gay: “¿Cómo sabes que soy hetero?”

Viggo Mortensen no tiene descanso por estos días ya que se encuentra presentando su primera película como director titulada “Falling”.

De festival en festival, el actor se siente orgulloso con su primera producción pero tuvo que salir al cruce de varias críticas que recibió por interpretar a un homosexual.

La nueva película de Viggo Mortesen

El actor muy vinculado con nuestro país, recibió varios comentarios por su trabajo y hubo varias personas que vieron con polémica su interpretación en el film.

“No creí que eso pudiera ser un problema. Y entonces la gente me pregunta que qué pasa con Terry Chen –que interpreta a mi marido en la película–, si él es homosexual. Y la respuesta es que no lo sé, y que nunca habría tenido la temeridad de preguntárselo a alguien durante el proceso de casting”, dijo en una nota con The Times.

“¿Cómo sabes tú qué hago con mi vida? Estás asumiendo que soy totalmente hetero. Tal vez lo soy, tal vez no. Y, la verdad, eso no es algo de tu incumbencia. Yo solo quería que la película funcionara, y que el personaje de John fuese efectivo. Si no hubiera pensado que era una buena idea, no lo hubiese hecho”, comentó.

En “Falling” Mortensen interpreta a John Petersen, un hombre que vive con su novio y su hija adoptiva y tiene que reunirse con su padre homofóbico y convivir unos días con él.