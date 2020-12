Video: Yanina Latorre vinculó la muerte de Maradona con Rocío Oliva y la deportista estalló de furia

Tras la muerte de Diego Maradona, su familia y amigos cercanos se acercaron a la Casa Rosada para despedirlo durante el velatorio. Sim embargo, Rocío Oliva, su ex pareja, no pudo ingresar al establecimiento y fue enviada a fila común porque no se encontraba en la lista de personas íntimas autorizadas para darle el último adiós en el funeral.

Luego de observar la desazón de la la futbolista y enterarse de su indignación por el hecho, Yanina Latorre vinculó la muerte del astro con ella y la deportista no lo dejó pasar.

Hace algunos días, Yanina expresó en LAM: “Se podría haber ahorrado lo de la televisión, la familia Maradona se lo facturó. La realidad es que Diego estuvo muy mal, muy triste y deprimido, pidió verla y ella no fue. Cuando Diego la necesitó, ella no estuvo y varios le endilgan que parte de la causa de su muerte vino por ella”.

Sus palabras que, fiel a su estilo fueron dedicadas sin filtro, enfurecieron a la última pareja de El Diez quien no tardó en llamar a la angelita por privado y dejar los puntos claros.

“Yo dije y lo sigo sosteniendo que para mi una de las causas más importantes en la muerte de Diego, que para mi se entregó, como bien dice ella, es un luchador porque zafó de todas, él tenía mucha tristeza y depresión y creo que es por Rocío. El estaba tan enamorado de ella que nunca pudo soportar el haber cortado el vínculo, la culpa no es de ella obvio, pero la entendés, la chica es joven, no lo quería más, estaba cansada, y después de lo trascendió se sabe que no debe haber sido fácil vivir con Maradona y yo dije que se murió de tristeza y que ella era gran culpable cosa que no le gustó. Lo dije acá primero y me escuchó en la tele y lo reforcé en Radio Mitre con Polino y el entorno de él también lo piensa”, introdujo sobre su ríspida charla.

En ese punto del relato Yanina reveló que fue por ese motivo que se comunicó en privado con ella y confesó qué fue lo que le dijo: “No estaba enojada, solo molesta, me dijo que le interesaba aclarármelo a mi. Ella sostiene que hace un años se separo de él, que nunca lo abandonó, que mientras estuvieron separados lo apoyaba y siguió hablando mucho tiempo. Mi obligación es contar lo que me dijo, no estoy diciendo que sea ni verdad ni mentira”.

En esa misma línea la angelita sumó: “Tenían un diálogo todo el tiempo, él le hablaba siempre le decía la flaca. Que tenía re buen vínculo con Claudia que tiene miles de fotos con ella, él y las chicas cenando todos juntos. Dice que en junio le cortaron todo vínculo y que si ella hubiera estado no hubiera pasado todo esto”.