Video: Viviana Canosa fulminó a ex compañeros por criticarla cuando ingirió dióxido de cloro en vivo

Durante este 2020, Viviana Canosa se ha convertido en una de las figuras de los medios que estuvo constantemente en el centro de la polémica, por sus dichos y/o acciones.

En esta ocasión, la conductora de “Nada Personal” dedicó aire de su programa a quienes la cuestionaron por ingerir dióxido de cloro, y se centró en Adrián Pallares y Soledad Larghi, ambos excompañeros y ahora examigos de la conductora. En contraposición, le dedicó elogiosas palabras a Baby Etchecopar por salir en su defensa.

La locutora disparó la polémica tres meses atrás cuando tomó dióxido de cloro en su programa como método de prevención contra el coronavirus, a pesar de haber sido calificado como fraudulento por su alta toxicidad y por la inexistencia de pruebas sobre su efectividad.

En el medio, un niño de 5 años y un hombre de 50 murieron por ingerir la sustancia. Estos hechos hicieron más grande la controversia y Canosa fue denunciada por “ejercicio ilegal de la medicina”. Luego de ser imputada el 21 de agosto, la conductora anunció el 20 de noviembre la decisión de la Justicia, que resolvió absolverla y archivar la causa.

Este lunes, la locutora argentina, de 49 años de edad, se tomó unos minutos para ser directa y dirigirse a quienes la cuestionaron duramente. Y mencionó específicamente a Adrián Pallares, su amigo y con quien compartió “Los profesionales de siempre”, “Viviana Canosa”, “Viviana” y “Más Viviana” (El Nueve), y Soledad Larghi, con quien estuvo en “Zapping” (América).

“Yo doy por terminado esto, lo dejo a usted Dr. estos personajes para que se divierta, se entretenga, y para que pidan perdón, para que paguen, porque esto no puede ser gratuito”, le dijo a su abogado, Juan Manuel Dragani, con quien estaban hablando de todo lo que sucedió con el tema en cuestión hasta la fecha.

Y profundizó: “A mí lo que me pasa es ver a algunos colegas, que eran amigos míos, como Sole Larghi o (Adrián) Pallares, que han sido una gran decepción”, lanzó sobre la conductora de América Noticias y el panelista de Intrusos.

“A Sole no se lo dije. El otro día me mandó un mensaje y no se lo contesté porque ya... el ‘cómo estás’... Bueno, me hubieras llamado cuando te la pasabas en América haciéndome pelota todos los días”, lanzó notablemente dolida. Luego remarcó: “Yo nunca llamé para decir córtenla. Nunca llamé para decir nada”. Aunque segundos después reveló: “A Pallares sí, un día le dije ‘me da vergüenza lo que estás haciendo conmigo, vos me conocés y sabés qué clase de mina soy’”.

“Del resto no esperaba nada. No los conozco, hay un montón de mercenarios. Pero mis amigos... esos, me dolieron hasta el alma”, afirmó. Y si bien aseguró ser “una mujer que perdona”, se dirigió a su abogado y le dijo “lo dejo en sus manos” dando a entender que la situación iría por el carril legal. “Les deseo la mejor vida a todos, que sean felices y disfruten. No tengo rencor”.

Pero sí señaló que le daba “vergüenza ajena” cómo muchos colegas “se venden a un Gobierno, a un partido político para sacar esa ventaja miserable”. “Venderte al poder es tan berreta y miserable”, reiteró. Y dejó bien en claro que “así como hubo mucho canalla, que ya no está en mis contactos”, hubo gente que solidarizó con ella.

Por último, la conductora de Nada Personal reflexionó: “Profundamente, aunque van todos a la Justicia, yo les agradezco. Porque este acto de miserabilidad que han tenido para con mi persona. Y les mando muchas bendiciones”.

“Les agradezco a ustedes, que me han acompañado, que me siguen, que me apoyan, que saben que voy con la verdad y que nada me asusta. He contado un cuarto de lo que me ha pasado en este tiempo. Me animé a contar pero poco. Y el resto me voy a reservar, pero fueron tiempos muy violentos, emocionalmente y psicológicamente”, cerró la conductora..

Por otro lado, Viviana Canosa destacó sobre quienes la llamaron para apoyarla a Baby Etchecopar, de quien dijo: “Mi amado Baby, que ha estado al pie del cañón. Baby puso el cuerpo por mí. Yo te lo agradezco de corazón amigo”, le dedicó al conductor de A24 y Radio Rivadavia mirando a cámara.

Y agregó: “Baby fue el primero que salió a defenderme y a matar por mí”.