Video: Susana Giménez estalló de bronca contra una cronista de América

Luego de estar en Miami y París, Susana Giménez regresó al país para retomar algunos proyectos de fin de año y para hacerse cargo de su casa de Barrio Parque.

En su llegada a Ezeiza, la rubia fue abordada por la prensa que la aguardaba y, como es su costumbre, Giménez detuvo su pasa para responder a la preguntas de los cronistas luego de su encuentro con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Amable y simpática, la rubia comenzó a responder de buena manera hasta que una consulta la hizo estallar de bronca: “¿Qué pasó con Lucía? ¿La echaste de tu departamento?”, preguntó directamente el movilero de “A la tarde” (América).

De inmediato, la conductora cambió su cara, se molestó y disparó a los periodistas en el lugar: “Qué sé yo... ¡No me gustan las cosas que me preguntas! ¡No te voy a decir más nada!”, respondió Susana.

Por si esto fuera poco, el notero volvió a la carga y quiso saber si a Susana le hubiese gustado entrevistar a La China.

Nuevamente la estrella se molestó y para cerrar dijo: “No me preguntes más.... sos muy chusma, vos”, sentenció la figura de Telefe. “Te pregunto si te hubiera gustado entrevistar a La China”, reiteró el cronista. “Si me gusta algo, lo hago... ¡chau!”, concluyó la conductora.