Video: Oscar Mediavilla se metió en la “guerra de los streaming” entre Patricia Sosa y Valeria Lynch

La relación entre Patricia Sosa y Valeria Lynch siempre tuvo idas y venidas. Hasta hace 10 días, las reconocidas artistas eran muy cercanas y nada llevaba a pensar que su amistad se iba a romper de la noche a la mañana y de forma definitiva.

El quiebre comenzó cuando Valeria cambió la fecha de su recital por streaming la hizo coincidir con la de su amiga Patricia. La verdad indica que Patricia tenía pautada la fecha del 7 de agosto desde hace dos meses. Valeria, en tanto, iba a presentarse el 1 del mismo mes. Su show comenzó a llevarse a cabo pero la conectividad le jugó una mala pasada; su recital quedó pixelado y duro ante la mirada de sus seguidores.

Fue allí cuando Valeria Lynch decidió cambiar la fecha para el 7 de agosto lo que generó la bronca de Patricia Sosa que se lo hizo saber. “¡Esto nos perjudica a las dos!”, expresó Sosa en el mensaje que le envió a su colega.

Sin embargo, su decisión fue mantener el día y la hora y quebrar así su vínculo de amistad. “Te cedo la fecha”, fue la frase final que le dijo Sosa en una de sus últimas comunicaciones.

En la tarde de este lunes, Oscar Mediavilla, productor y pareja de Sosa, habló en “Intrusos” y se refirió al hecho.

“Hay que ser un poquito más tolerante. Hay artistas que compiten y eso hoy está demodé. Salvo cuando estaba casada con Cau (Bornes), que fuimos a su casa y teníamos un vínculo más cercano… pero siempre Valeria fue una persona muy especial. No es tan solidaria como cuentan. A los artistas que son tan potentes lo único que les importa son ellos, después ellos, después ellos… como si tuvieran una fábrica de yo-yo”, dijo en charla con el programa de América.

Y agregó: “A lo mejor Patricia se confundió, porque ella es medio zen, tenía una gran amistad, la acompañó en un momento difícil. Patricia es así; se junta, habla con colegas, hay lugar para todos. Me acuerdo cuando hicieron el concierto Las elegidas, ella hizo uno que se llamo La elegida”, añadió el productor.

Ella había dicho que por que su pareja, el cantante Mariano Martínez, tenía problemas de agenda, solo podía el viernes 7. A esto, dijo: “Te dijo esto, que encierra todo: el show de Valeria fue grabado el mismo día que se emitió, no era en vivo el segundo show, lo podía poner cualquier otro día. La ticketera es nueva, tal vez… no pone horarios ni días, te consulta primero. Ellos sufrieron un desborde… a mí me lo dijeron el otro día, que ya lo tenían grabado. O sea, sí, es un capricho de diva lo que hizo”.

“Yo siempre se lo decía a Patricia, porque ella es muy amiguera, amable, tiene eso de compartir. Al final la gente sabe quién es quién y cuál es la historia de cada una. De este lado se bancó mucho, siempre poniéndole buena cara y respetándola. El trámite acá es que hace dos meses pedimos esta fecha”, enfatizó.

Y finalizó: “La ticketera me llamó y me dijeron: ‘No cambia, le propusimos el domingo, pero no quiere’. Lo que pasa es que se tendrían que haber puesto firmes, pero no se animaron. Y los entiendo, cómo se van a animar si es la estrella más grande que tenemos en Argentina, la más popular, la que más seguidores tiene, la que más discos vendió, la que más conocen en todo el planeta…”, remarcó, y agregó: “Cuando se le cayó de nuevo el streaming no lo festejé; al contrario, pensé: ‘Ahora nos viene de nuevo al 14’”.