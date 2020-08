Video: Nicolás Magaldi criticó de nuevo a Viviana Canosa por tomar dióxido de cloro y dijo que “fue un papelón”

En la tarde de este martes, Nicolás Magaldi estuvo presente en el programa Pampita Online y se refirió al accionar de Viviana Canosa, quién tomó dióxido de cloro en vivo como una forma de enfrentar al Covid-19 y que le provocó miles de críticas, entre las que se destaca la de su compañero de El Nueve.

“Es un papelón. Yo no voy a hacer con mi cuerpo algo y menos al aire que está prohibido. No podés despedirte de un programa tomando ese líquido. Al ser un comunicador lo estás esparciendo. Me molestó muchísimo. Se lo diría en persona”, expresó en diálogo con la conductora y modelo.

Por otra parte, Magaldi defendió a Mica Viciconte después de que Nicole Neumann la acusara de haber difundido que ella se había contagiado. Al ser consultado por Pampita, el conductor de El Show del problema, que fue quien dio la primicia sobre la situación de Neumann, no reveló la fuente, pero negó que haya sido la panelista de su programa.

“No tengo respuesta a eso porque si te digo que sí o si te digo que no es parte de lo que uno puede preservar como una fuente… pero lo aclaré al aire, no fue Mica”, dijo Magaldi. “No puedo como periodista andar diciendo tal persona me contó cuando lo puedo preservar”, agregó. Vale recordar que por este tema Nicole tildó a Viciconte de “nefasta” en una charla por WhatsApp que ella misma mostró en su Instagram.