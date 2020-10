Video: Mirko supera en todo a su padre: ahora es todo un especialista en huertas y cultivos

Padre e hijo son muy unidos y muestran toda su vida juntos en las redes. Inclusive, Mirko tiene gran protagonismo en el Twitter de Marley. De hecho, la mayoría de los videos que comparte el conductor de Por el Mundo son del pequeño.

Ambos han compartido todo tipo de situaciones: haciendo tareas de la guardería, las incursiones de Mirko en la cocina con una torta y luego amasando pizza y ahora brindando consejos sobre los cuidados en su propia huerta.

En las últimas horas Alejandro Wiebe compartió un divertido video en su cuenta del pajarito acompañado, por supuesto de Mirko y un amigo del conductor. El pequeño recorre las plantas dentro de la huerta y nombra todas conforme se las señalan.

Pero inclusive cuando no tiene respuestas referencia su color: “Es una planta hermosa verde”, dice con total soltura el infante.

Más adelante señala dónde está ubicada la lechuga y cuando le consultan por el tomate, Mirko les advierte a los dos adultos que “está creciendo todavía”, por lo que no es visible. “Paciencia Fede”, se dirige a Federico Hoffmann.

Si bien el hijo del conductor hace todo lo que le indican con mucha inocencia, los adultos lo inducen a que responda sobre el ají mala palabra y lo nombre. Sin embargo, el pequeño los sorprende. Marley le consulta: “¿El ají, cómo se llamaba? Pu…”, pero Mirko le completa a medias lenguas con el color del pimiento: “Nanja” (naranja).

Mirko rebosa de alegría en su propia huerta y además de nombrar a todos los vegetales les reitera a los adultos que deben tener paciencia para ver los frutos y las verduras.

Finalmente, Marley no puede con su genio y confiesa hacia el final del video que durante el armado de la huerta tuvo grandes aprendizajes, entre ellos supo que el tomate no es un tubérculo, por lo tanto no crece hacia debajo de la tierra, sino hacia arriba. Su amigo se destornilla de risa y le lanza “sos un bruto Marley”, ambos ríen por la infidencia del conductor.

El video se hizo viral en pocos minutos y los fans del duo dinámico no dudaron en pedir que Mirko sea parte de algún reality donde puedan verlo a menudo.

¡Mirá el divertido video!