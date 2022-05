María Becerra subió la temperatura con un baile que dejó su parte de atrás en primer plano

La cantante María Becerra volvió a bailar para sus seguidores, esta vez para su TikTok y en sus historias de Instagram. La artista tiró unos pasos al ritmo de “Choke Choke”, de DT.Bilardo, L-Gante y Perro Primo, y cautivó a todos al mostrarse muy sensual.

María Becerra es la artista más escuchada de Argentina y sus canciones siempre se convierten en hits. En el último tiempo, estrenó “Marte” junto a Sofia Reyes y la canción “Felices por siempre”, ambas se encuentran en el top20 de temas más reproducidos en Argentina en la actualidad.

Tras haberse separado de Rusherking a finales de diciembre pasado, María Becerra pudo superar el traspié en su vida amorosa y se muestra contenta en sus redes sociales, en busca de nuevos desafíos musicales. En esta ocasión, se mostró bailando con todo su ritmo y estilo para sus fans.

“Choque, choque, pa’ que la nalga rebote. Fumalo hasta que se agote. Retumbandome ese booty”, así dice la canción ‘Choke Choke’, interpretada por DT.Bilardo, L-Gante y Perro Primo, que bailó María Becerra para sus seguidores en TikTok e Instagram.

María Becerra contó que está cansada de las críticas

“Todos los días me bardean por algo diferente. Mis padres han sufrido mucho. Imagínate, gente que no te conoce y que hablen de vos. ¿Por qué me odiás si no me conocés? ¡Qué triste que caigas tan bajo, es muy triste!”, expresó María en tono molesto, en un vivo de Instagram.

Aunque, Becerra reflexionó que no se queja de la fama y que este nuevo estilo de vida tiene “presiones y cosas malas, que la llevaron a cambiar positivamente”. También agregó: “mi sueldo me lo gano haciendo música, subiendo a un escenario cantando y me divierto. Lloro de la emoción que me da, soy extremadamente feliz”.

Asimismo, afirmó que “hay cosas como el respeto que no se tienen que perder nunca. Tengo el autoestima súper bien y trabajo muy duro. A mí nadie me lo regaló, nunca me vino nada de arriba”.

Además de colegas, Tini y María son grandes amigas

María Becerra en los Premios Grammy 2022. Foto web.

María, con un look total negro