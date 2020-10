Video: Luis Machín se molestó porque lo hicieron esperar para dar una nota y lo sacaron del aire

Luis Machín se enfureció con la producción del Run Run del Espectáculo porque no lo hicieron esperar por 40 minutos para dar una entrevista virtual.

Ocurrió ayer por la tarde cuando el actor, su esposa y su hijo se conectaron con la producción del programa, que se emite en Crónica TV, para promocionar su espectáculo teatral.

“Acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar muchachos ¿Hacemos la nota?”, dijo el actor al saludar al periodista Fernando Piaggio.

Al ver la actitud del artista, el conductor no dudó en preguntar: “¿Estás con mala onda?”. Machin trató de no demostrar su malestar y seguir adelante al lado, Gilda Scarpetta observaba con cuenta incomodidad. “¿Cómo están, bien?”, preguntó Machin a lo Piaggio respondió: “Sorprendidos por tu mala onda”.

“No, no. Yo estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando, por eso. Estoy sorprendido que me hayan tenido y no me hayan dicho nada. No sabía si estaba al aire o no estaba al aire. Es difícil así”, manifestó el actor.

El periodista se mostró ofendido con los reclamos del actor y decidió levantar la entrevista ni bien había empezado. “Está bien. Bueno, te deseo un lindo streaming. Gracias Luis, gracias. Chau”, cerró.