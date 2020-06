Video: Verónica Ojeda habló del video de Diego Maradona que se filtró y le respondió a Gianinna

En las últimas horas se viralizó un video de hace un año y medio de Diego Maradona bailando con Verónica Ojeada, en el que “El Diez” terminaba bajándose los pantalones, y que generó un fuerte descargo por parte de Gianinna Maradona. “Nunca hubiese querido que mi hijo vea así a su abuelo”, dijo, mientras criticaba el entorno.

A raiz de esta situación, Verónica Ojeda, ex pareja del DT de Gimnasia de La Plata, habló en Confrontados y aclaró el origen de la filmación y se mostró picante con la hija de su ex.

“No voy a hablar de la hermanita de mi hijo”, repitió, una y otra vez enfatizando la palabra “hermanita”, dejando en claro que ya no tiene una relación cordial con la menor de las hijas de Claudia Villafañe.

“No voy a nombrar a esa persona y no voy a hablar de ella. No sé y no me interesa lo que digan o dejen de decir”, señaló mientras contaba que el video que apareció “no es de este fin de semana, es de hace más de un año” en México.

Por último, Verónica apuntó a Gianinna haciéndole un tiro por elevación a Rocío Oliva. “Pueden enojarse con gente a la que le impusieron una perimetral para que no se acerque a una persona. Les dieron el botón antipánico”, aludiendo, a la medida de restricción de acercamiento que habían puesto Dalma y Gianinna por haber recibido supuestas amenazas de la última pareja del Diez.